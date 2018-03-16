США расширили санкции против РФ

РИА Новости Украина

США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела.

По сообщению министерства финансов США, санкции введены против 19 частных лиц и 5 юридических лиц в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и исполнительным указом президента Барака Обамы от 2015 года о введении киберсанкций, пишут РИА Новости.

В список санкций по CAATSA внесены ФСБ и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ). В частности, в списке санкций значатся начальник ГРУ Игорь Коробов, а также его заместители и высокопоставленные руководители ГРУ: Игорь Костюков, Сергей Гизунов, Владимир Алексеев, Григорий Молчанов и Сергей Афанасьев. ГРУ уже находилось под санкциями США, нынешние санкции впервые вводятся в соответствии с принятым в 2017 году законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

В список киберсанкций внесены три компании, связанные с Евгением Пригожиным, включая "Агентство интернет-исследований".

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. В отношении этих же физлиц были введены санкции минфина США. Пригожин попал под санкции вторично — он уже был в санкционном списке США по Украине.

Как заявил глава минфина США Стивен Мнучин, "администрация противодействует и борется с враждебной кибердеятельностью РФ, включая их попытки вмешаться в американские выборы, деструктивные кибератаки и внедрения, направленные на критически важную инфраструктуру".

"Эти целенаправленные санкции являются частью более широких усилий ответа на происходящие гнусные атаки, исходящие из России. Минфин намерен ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA…для того, чтобы российские чиновники и олигархи ответили за их дестабилизирующие действия, перекрыв им доступ к финансовой системе США", — говорится в заявлении Мнучина.

Американское разведсообщество также считает, что РФ стоит за атаками на энергосектор США, говорится в релизе минфина страны.

Также США обвинили Россию в кибератаках на критически важную инфраструктуру на территории страны.

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"Начиная с марта 2016 года игроки, за которыми стаяли госструктуры (РФ), также атаковали госучреждения США и множество критической инфраструктуры, включая энергетическую, атомную, коммерческую, водную, авиационную и прочую критически важную инфраструктуру", — говорится в сообщении минфина со ссылкой на данные разведсообщества США.

Среди обвинений есть и распространение компьютерного вируса NotPetya, от которого пострадал ряд стран, преимущественно Украина и Россия. Москва эти обвинения опровергала ранее.

Российские политики предсказуемо негативно отреагировали на новый раунд американских санкций.

"Это попытка обвинить, повесить ярлык и даже разбираться не будем: виновата Россия. И все это делается не просто так, а в канун, в первую очередь, выборов. Кто угодно придумывает что угодно, еще сейчас могут что-то придумать… (Новые санкции) ни к чему не приводят, только к очередному информационному шуму", — сказал зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

"США дирижируют всем этим гнилым симфоническим оркестром, в котором все подыгрывают, кто хочет выслужиться", — добавил он, говоря о последних событиях на Западе.

Россия примет зеркальные меры в ответ на новые антироссийские санкции США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Россия в ответ, думаю, примет зеркальные меры, как это принято", — заявил сенатор.

Обвинения в адрес России "абсолютно необоснованны", заявил он.