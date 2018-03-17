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    Политика

    Порошенко рассказал, когда будет рад снятию санкций с России

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (683)

    (обновлено: )13902
    Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете призвал "не верить" тем, кто утверждает, что антироссийские санкции не достигают своей цели.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в интервью газете Westdeutsche Zeitung рассказал, при каком условии "обрадуется" снятию санкций с России.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    США расширили санкции против РФ

    "Я был бы рад отмене санкций против России, но только тогда, когда с территории Донбасса и Крыма исчезнет последний российский солдат", — заявил Порошенко.

    Украинский президент также призвал "не верить" тем, кто утверждает, что антироссийские санкции не достигают своей цели.

    Порошенко почти дословно повторил высказывание, сделанное в беседе с журналистами Berliner Morningpost в феврале прошлого года. Тогда он заявил, что "больше всех хочет отмены санкций", но для этого "Россия должна вывести все свои войска".

    Напомним, ранее США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела.

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