Порошенко рассказал, когда будет рад снятию санкций с России

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в интервью газете Westdeutsche Zeitung рассказал, при каком условии "обрадуется" снятию санкций с России.

"Я был бы рад отмене санкций против России, но только тогда, когда с территории Донбасса и Крыма исчезнет последний российский солдат", — заявил Порошенко.

Украинский президент также призвал "не верить" тем, кто утверждает, что антироссийские санкции не достигают своей цели.

Порошенко почти дословно повторил высказывание, сделанное в беседе с журналистами Berliner Morningpost в феврале прошлого года. Тогда он заявил, что "больше всех хочет отмены санкций", но для этого "Россия должна вывести все свои войска".

Напомним, ранее США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела.