"Газпром" уложил 991 км морского участка "Турецкого потока"

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" уложил 991 километр морской части "Турецкого потока" суммарно по двум ниткам, говорится в сообщении компании.

"По графику ведется строительство экспортного газопровода через Черное море — "Турецкий поток". Уложен 991 километр — 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам", — говорится в сообщении.

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"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.