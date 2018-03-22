РФ пойдет на переговоры в случае неудачи "Северного потока-2" - Зеркаль

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В случае нереализации газопровода "Северный поток-2" на дне Балтийского моря Россия будет вынуждена договариваться с Украиной о новом контракте по транзиту газа в Евросоюз по территории Украины, заявила в эфире телеканала "Прямой" заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНИАН.

Дипломат убеждена, что в ЕС могут создать равные условия для всех стран по покупке и транзиту газа, чтобы ""Газпром" не пользовался никакими преимуществами, которыми они привыкли пользоваться".

"И после того (в Евросоюзе — Ред.) уже смогут покупать газ у "Газпрома" не на нашей западной границе, а на нашей восточной границе, и поставлять сами себе газ через территорию Украины. И это будет наиболее выгодный маршрут, а Nord Stream-2, думаю, что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе Россия. Будет ли он вообще, не могу сказать", — сказала Зеркаль.

Она также объяснила, почему до сих пор не удалось сделать так, что чтобы ЕС покупал российский газ на украинско-российской границе, в месте вхождения газа в украинскую газотранспортную систему.

"Потому что сейчас это уже не предмет разбирательства в Стокгольмском арбитраже, где мы надеялись, что этот вопрос найдет свое решение. Поскольку контракты, которые существуют между "Нафтогазом" и "Газпромом", фиксируют, что эти точки находятся на нашей западной границе… И мы надеялись, что при разбирательстве в арбитраже, арбитраж позволит нам внедрить Третий энергетический пакет и перенести эти точки, то есть договориться с россиянами. Но этого не вышло, ибо арбитраж сказал нет… это вопрос вашего внутреннего регулирования, вопрос ваших внутренних взаимоотношений, и мы здесь ни к чему, это не вопрос арбитража", — пояснила замминистра.

Зеркаль также напомнила, что в 2019 году истекает срок действия контракта на поставку и транзит природного газа, заключенного в 2009 году между российским газовым монополистом и НАК "Нафтогаз Украины".

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"Поэтому мы сейчас… работаем над тем, чтобы были новые контракты, и чтобы эти новые контракты были соответствующие к Третьему энергопакету европейского, и давали всем доступ к нашей трубе, включая "Газпром", но "Газпром" должен резервировать себе определенное количество газа, которое они собираются транспортировать через территорию Украины, и это, наверное, должен быть не "Газпром", а компания, которая будет отвечать за транспортировку газа в Европу", — подчеркнула она.

В то же время, по словам дипломата, нынешнее состояние отношений с "Газпромом" не соответствует украинскому законодательству. "Что касается того, насколько у нас сильные позиции, будет также зависеть от того, будет ли к концу 2019 года этот второй "Северный поток", если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести эти переговоры, включая наше законодательство", — отметила Зеркаль.

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Третий энергетический пакет — это правила, которые применяются в Евросоюзе ко всем операциям на рынке газа и направлены на исключении монополии. Представитель МИД Украины убеждена, что "Газпром" не хочет таких изменений в правилах.

Ранее сообщалось, что США обещают санкции иностранным компаниям, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".