"Северный поток-2": действительно ли Госдеп печется об Украине?

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Группа из 39 американских сенаторов потребовала от Министерства финансов и Госдепартамента заблокировать реализацию проекта "Северный поток — 2".

"Мы выступаем против "Северного потока — 2" и настаиваем на том, чтобы администрация использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода", — цитирует газета "Вашингтон экзаминер", в распоряжении которой оказалось письмо, отправленное законодателями 15 марта министру финансов Стивену Мнучину и первому заместителю госсекретаря Джону Салливану.

Сенаторы утверждают, если проект будет осуществлен, то "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны Москвы".

"Это будет шаг назад на пути диверсификации в Европе энергоисточников, поставщиков и маршрутов доставки, — указали законодатели. — Нас тревожит то, что "Северный поток — 2" подорвет экономику Украины и других стран в Центральной Европе, через территорию которых осуществляется транзит газа".

Сенаторы напомнили о том, что подписанный Трампом в августе прошлого года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) "может быть использован администрацией в усилиях по поддержке энергетической безопасности Европы".

"Этот год станет решающим для судьбы проекта "Северный поток — 2", — подчеркивается в письме. — Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с администрацией по дополнительным мерам, нацеленным на то, чтобы "Северный поток — 2" никогда не был построен".

Почему госдеп возбудился

Попасть под санкции США в рамках закона CAATSA могут иностранные компании, работающие в проекте строительства газопровода. Этого не исключают и в Госдепе.

Как заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, внешнеполитическое ведомство "потратило много времени" на то, чтобы объяснить своим союзникам, партнерам и другим странам "последствия CAATSA" и то, как их можно избежать.

"Мы, как правительство Соединенных Штатов, выступаем против проекта "Северный поток — 2". Мы считаем, что проект "Северный поток — 2" подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", — заявила дипломат.

В пример Госдеп приводит ситуацию, когда Россия якобы "отключила трубопровод в середине зимы и оставила некоторые семьи без тепла…".

"Мы считаем, что это просто неправильно", — сказала Науэрт, не уточнив о каком именно случае идет речь, и в каком году он произошел.

В действительности, закон не обязывает администрацию Трампа вводить санкции в отношении "Северного потока — 2", но у нее есть право сделать это.

"Это может быть сделано, если и когда администрация посчитает, что ситуация того требует", — пояснила заместитель помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Сандра Оудкирк, добавив, что сами по себе санкции не должны восприниматься как "карательная мера", они призваны повлиять на действия РФ в контексте украинского кризиса.

В ФРГ приняли к сведению позицию американских сенаторов, которые выступают за введение санкций, но позиция Берлина остается прежней.

"Позиция правительства Германии ясна, она излагалась неоднократно — это проект экономический, и он, разумеется, должен быть реализован в соответствии с европейским и национальным законодательством", — заявила на брифинге официальный представитель Минэкономики ФРГ.

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Удар по Европе

Еще когда в прошлом году сенат США принял против Москвы новые санкции, которые могут затронуть европейские фирмы, сотрудничающие с Россией в строительстве газопроводов, документ раскритиковали в Евросоюзе. Как заявили в немецком МИД, с помощью санкций Вашингтон пытается освободить место для поставки американского газа в ЕС. С критикой ужесточения санкций выступала и канцлер Германии Ангела Меркель.

Под санкции может попасть нефтегазовая компания Wintershall — один из инвесторов строительства "Северного потока-2".

Летом прошлого года лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц заявил, что антироссийские санкции Вашингтона направлены против Германии.

"Мы увидели, что США наметили курс в энергетической политике, который опасен (…) и направлен прежде всего против Германии", — цитировал Шульца Der Spiegel.

Достаточно жестко сразу же после принятия законопроекта отреагировали в компании Wintershall, заявив что не намерены считаться с интересами Украины.

"Это не наша задача как компании — консолидировать бюджет Украины", — подчеркнул глава компании Марио Мерен в комментарии Der Spiegel, указав на плохое состояние украинской газотранспортной системы. По его словам, на протяжении десятилетий европейские потребители платили миллиарды за транзит газа через Украину, но эти деньги Киев тратил "на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов".

Интересами Украины и не пахнет

“Самый главный вопрос — какую угрозу Соединенным Штатам Америки несет Северный поток-2". То есть, где поп, а где приход. Это первая позиция, которая уже разбивает наголову всю эту историю. По сути дела на лицо прямое вмешательство Вашингтона во внутренние дела Европы. По-другому это расценить нельзя. Во-вторых, с учетом постоянных заявлений насчет возможности поставок сжиженного газа из США, это можно рассматривать как лоббирование интересов собственных компаний и собственных поставок путем политического давления. По-другому это назвать очень сложно. Если бы не было заинтересованности именно экономической, еще можно было бы обсуждать. А где там Украина? Ее там нет", — пояснил РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский.

По мнению эксперта ТЭК, если исходить из логики заявлений представителя Госдепа о том, что "Газпромом" были приостановлены поставки, то остановка строительства Северного потока —2 абсолютно не страхует Европу от того, что Россия может остановить транзит газа.

"В чем разница: приостанавливать по украинскому маршруту или по Северному потоку — 2? А с учетом того, что Украина сейчас находится в сфере влияния Соединенных Штатов, то есть понимание того, что они пытаются взять под контроль основной маршрут поставок российского газа в европейские страны, то есть сохранить транзит по украинской территории, для того чтобы его контролировать. Никакими интересами Украины в данном случае и близко не пахнет", — подчеркнул Землянский.

При этом эксперт назвал крайне сомнительной версию, что как только США наладят поставки сжиженного газа на европейский рынок, они потеряют интерес к украинской ГТС и транзит по ней прекратится.

"Это абсолютно абсурдная версия, поскольку у США нет достаточных объемов, чтобы перекрыть поставки российского газа, у них попросту не хватит ресурса. В лучшем случае речь может идти о 20-30 миллиардах кубов в год против 150 миллиардов кубов российских поставок. США могут претендовать на часть рынка, но в принципе, и Путин на своей пресс-конференции сказал, что Россия не против, чтобы американский сжиженный газ появился на европейском рынке, потому что это создаст дополнительную конкуренцию", — сказал Землянский.

Эксперт не исключил, что санкции против компаний, которые участвуют в строительстве Северного потока — 2 будут введены, "но тогда это будет по сути старт горячей фазы холодной войны".