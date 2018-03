Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС

Владимир Матвеев, обозреватель

Несмотря на то, что в коалиционном договоре между ведущими полтсилами ФРГ акцент делается на возобновляемой энергетике и не упоминается о газопроводах, проблема противников "Северного потока-2" заключается в том, что Германия и ряд государств Старой Европы заинтересованы в строительстве этого газопровода в силу экономических причин.

ФРГ является центром распределения газа, а доля поступающих объемов идет затем в другие страны. Но в 2017 году, благодаря, прежде всего, увеличению газовой генерации электроэнергии, возрос и внутренний спрос.

Учреждения власти Германии дали разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на территории и в территориальных водах страны. Строительные работы на континентальном шельфе разрешены в ноябре. Разрешения еще ожидаются от Дании, Швеции, Финляндии и России, но "уже сейчас ясно, что существенных препятствий для соединяющего Россию и Германию газопровода больше нет", пишет Андис Седлениекс в латвийском издании Diena.

О среднесрочных задачах и долгосрочных целях энергетической политики Германии можно судить по коалиционному договору между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Так, новое правительство ФРГ, говорится в коалиционном договоре, "будет стремиться к 2030 году довести долю возобновляемой энергетики примерно до 65%", сообщает DW. Одним из элементов этой программы, говорится в документе, должен стать план поэтапного сокращения и прекращения использования угля в производстве электроэнергии.

Показательно, что в главе "Энергетика" природному газу уделено минимальное внимание. Там, в частности, нет ни слова про газопроводы, о "Северном потоке-2". Кроме того, первый в Германии терминал по приему СПГ, видимо, построят в нефтяном порту Вильгельмсхафен.

Помимо этого новое правительство Германии намерено провозгласить национальной целью сокращение энергопотребления до 2050 года на 50%.

Россия и ряд западных партнеров, считают, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" не окажет существенного влияния на энергобезопасность стран Евросоюза. Сообщается, что "Газпром" заявил о намерении начать строительство в первой половине 2018 года. Против строительства выступают Украина, Польша, США, страны Балтии, Дания, а также еще несколько стран ЕС. В Европейской комиссии продолжается обсуждение проекта.

В минувшем году США предложили санкции против европейских компаний, которые поддерживают этот проект. Если президент Трамп введет санкции, проект едва ли будет завершен.

В этом контексте спикер украинского парламента Андрей Парубий и глава парламента Молдавии Андриан Канду подписали открытое письмо главам парламентов относительно газопровода "Северный поток-2" как "фактора дестабилизации"; 10-11 марта письмо должны подписать и спикеры парламентов Литвы и Польши.

Поведение РФ относительно поставок газа в Украину дает основания подумать, насколько обоснованным для энергобезопасности Евросоюза является проект газопровода "Северный поток-2", сказал президент Петр Порошенко на встрече с министром обороны Швеции.

"Поведение Российской Федерации после принятия соответствующего решения Стокгольмским арбитражем … дает дополнительные основания, чтобы подумать насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ", — заявил Порошенко на встрече, которую транслировали украинские телевизионные каналы.

По мнению немецких экспертов, конфликт вокруг украинского транзита — это головная боль в целом для европейцев, чем исключительно для немцев. Ситуация такова, что многие страны Восточной Европы против проекта этого трубопровода, а ряд стран Западной Европы в нем участвует. Согласно словам президента Польши Дуды, в ходе переговоров в Харькове он обсуждал с президентом Порошенко вопрос поддержки Украины путем инвестиций, которые заключаются в построении газопровода-интерконнектора.

Между тем, главная проблема противников "Северного потока-2" заключается в том, что "Германия (и еще несколько государств так называемой Старой Европы, в частности, Австрия и Франция) жизненно заинтересована в строительстве этого газопровода в силу как экономических, так и политических причин", — отмечает Седлениекс.

По его мнению, газопровод не притормозят ни решение законодателей Дании о том, что государство может запретить строительные работы в своих территориальных водах не только из-за экологических, но и политических соображений, ни поддерживаемые США претензии Польши и Украины. Возможный запрет Дании "заставит строителей всего лишь немного изменить маршрут газопровода, продлив его на несколько десятков километров, что на общем фоне (протяженность около 1 тысячи 200 км) не особо важно", отмечает латвийский ресурс.

Так, показательно, что целый ряд западноевропейских членов ЕС, особенно Австрия, поддерживают "Северный поток-2". В сооружении этого газопровода и его отвода EUGAL участвуют, наряду с немецкими фирмами, компании из Бельгии, Нидерландов и Франции.

Вена поддерживает проект "Северный поток-2", но нужно проработать его детали и влияние на другие государства, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Слабым аргументом против российского проекта, как отмечает DW, представляются и сомнения в том, понадобятся ли Европе, делающей ставку на возобновляемую энергетику и энергоэффективность, в будущем такие объемы импортного газа. При этом немецкий ресурс отмечает, что это проект российской государственной компании "Газпром" и частных европейских фирм, "они за него платят, они же и несут финансовые риски.. дополнительная газотранспортная система "Северный поток-2" —EUGAL Германии не помешает".

Поставки дешевого российского газа по маршруту, на котором нет посредников, не только позволяют сохранить высокую конкурентоспособность важных отраслей экономики Германии, но и делают ФРГ главным распределительным пунктом газа в Европе. При этом, следует учитывать интересы германских энергетических гигантов, прибыль которых от дальнейшей продажи российского газа внушительна.

В этом контексте берлинский бизнес-консультант Хайко Ломан, специалист по газовому рынку Германии и ЕС, считает, что "поскольку цены на российский газ в настоящее время конкурентоспособны, вполне возможно, что "Газпром" сохранит объемы поставок в Германию примерно на нынешнем уровне", сообщается в другой публикации DW.

По мнению Ломана, вокруг этого проекта идет бурная дискуссия, но он считает его "разумным". Консультант подчеркивает, что немецкая сторона всегда говорила, что это "экономический проект, и она права". Потому что с точки зрения Германии этот трубопровод позволит получать дополнительные объемы российского природного газа. И сделает поставки "более надежными, поскольку транзит через Украину в прошедшие годы время от времени бывал ненадежным".

Йорг Форбриг, эксперт Немецкого фонда Маршалла (The German Marshall Fund of the United States, GMF), считает, что поставки газа из России в Европу не снизятся. Наоборот, по меньшей мере, в Германию они будут только расти, передает DW. Ведь, российский газ для ФРГ гораздо дешевле всех других возобновляемых энергоносителей. И газ чище угля и нефти. Кроме того, отказ от ядерной энергетики еще сильнее подталкивает Германию к использованию газа.

Как отмечает Лоик Ле Флош-Прижан (Loïk Le Floch-Prigent) в Atlantico в электроэнергетическом секторе, где некогда во главе угла стояла национальная реконструкция, впоследствии заявили о себе либерализация, расформирование и разведение, которые в совокупности с отходом от АЭС и идеологией "новых источников энергии"повлекли за собой "невероятный беспорядок в отрасли".

"Зеленые", согласно Atlantico, недооценили, что "новые" возобновляемые источники, солнце и ветер, не могут давать энергию беспрерывно и, следовательно, нуждаются в поддержке доступного в любой момент электричества; что отданный возобновляемым источникам приоритет ведет к спаду экономической отдачи классических электростанций и выводит из равновесия весь электроэнергетический сектор".

"Если мы должны принять периодические выплески энергии с ветряков (с параллельным ударом по ценам), положение наших производителей серьезно осложнится, что потребует ограничения европейской политики "автоматической" связи с Германией" пишет Atlantico.

В этом контексте Франция должна определиться с приоритетом, который в идеале должен быть совместимым с тем, что выбирает для себя Германия. По мнению Лоик Ле Флош-Прижан, если Германия и Франция не смогут уладить ситуацию, "пострадает конкурентоспособность всего континента".

В Евросоюзе развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему "занимаются на национальном уровне", считает Ломан. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".

Справка. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, которые пытаются реализовать планы по увеличению экспорта в Европу, в Восточную Европу своего СПГ.

25 октября 2016 года Европарламент принял "Стратегию ЕС в отношении сжиженного природного газа и газохранилищ", в которой сказано, что прокладка российской газовой трубы Северный поток-2 противоречит интересам ЕС. Позднее немецкий государственный орган Bundesnetzagentur, регулирующий сферу энергетики, сократил до прежних 50% лимит использования газопровода OPAL.

В 2018 году ЕК ожидает принятие поправок к газовой директиве ЕС, которые подведут газопровод под действие Третьего энергопакета ЕС.