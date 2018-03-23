Рябцев: Совет ЕС не заблокирует "Северный поток-2"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Депутаты Европарламента поддержали изменения в газовую директиву, которые должны помешать строительству газопровода "Северный поток-2". Изменения предусматривают усиление контроля Брюсселя за международными газопроводами, включая "Северный поток-2". По словам экспертов, у "Турецкого потока" и "Северного потока-2" — общая проблема, поскольку они противоречат условиям Энергетического союза ЕС по диверсификации поставок газа.

Тем временем о возможности введения санкций против иностранных компаний-подрядчиков, поддерживающих строительство "Северного потока-2", снова напомнили в Вашингтоне.

Перспективы реализации проекта "Северный поток-2" в эфире радиостанции Голос Столицы оценил ведущий научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

Можно ли поставить такое решение в один ряд с решением Стокгольмского арбитража, или это имеет меньшее отношение к праву, а большее — к международной политике или энергетике?

— Я не думаю, что это каким-то образом связано со Стокгольмским арбитражем, поскольку и европейские страны, и США преследуют исключительно свои национальные интересы. Во-вторых, никто ничего заблокировать пока не в состоянии. Тем более США, тем более 29 сенаторов. В свое время, когда строился газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, то США ввели санкции вплоть до блокирования счетов тех компаний в Европе, которые помогали СССР строить этот газопровод, однако национальное правительство тех стран, которые осуществляли совместно с СССР этот проект, в том числе немецкое правительство, поддержало эти компании, предоставив им льготы, чтобы компенсировать те потери, которые они понесли вследствие американских санкций. Об этом сегодня, почему-то, мало кто говорит. Кроме того, не принимал еще Европарламент никаких решений. Решение принял только профильный комитет Европарламента. Ну, это все равно, что законопроект одобрил один из комитетов Верховной Рады. Это же не является уже окончательным принятием закона, потому что и в Европе, и в Украине, прежде чем закон стал таковым, за него должен проголосовать весь состав парламента, а затем еще и утвердить… ну, в Украине его должен президент подписать, а в ЕС — это Совет ЕС. Так вот, Совет ЕС этот документ подписывать не будет, потому что для того, чтобы изменения в так называемой газовой директиве вступили в силу, в Совете ЕС должно быть по меньшей мере 65% голосов за это решение. Сейчас у тех стран, которые выступают против строительства "Северного потока", в Совете ЕС — всего лишь 12% голосов. Поэтому решение профильного комитета является всего лишь еще одним способом оказать давление на европейских парламентариев, и на Совет ЕС, чтобы они обратили внимание на опасность "Северного потока-2" для реализации Стратегии энергетической безопасности ЕС.

Удалось ли оказать давление и что нужно еще сделать, чтобы более действенные меры были приняты?

— Я не знаю, что можно еще сделать, поскольку страны компаний, которые участвуют в строительстве, или будут участвовать в строительстве, они высказались однозначно за свою поддержку этого проекта. И как это ни странно выглядит, но большинство европейских стран рассматривает "Северный поток-2" как возможность диверсифицировать маршруты поставок газа на свою территорию и перестать быть зависимыми от отношений между Украиной и Россией, которые вряд ли будут нормализованы после 2020 года, когда истечет срок контракта по транзиту российского газа через нашу территорию.

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Как это все может повлиять на будущие переговоры между Украиной и "Газпромом" по новым условиям транзита газа из РФ в ЕС?

— К сожалению, никто в Москве не хочет разговаривать с представителями НАК "Нафтогаз" о продлении контракта. И вот та задача, которая была поставлена в том числе и правительством украинским о привлечении иностранного партнера к управлению украинской ГТС, в частности является следствием этой недоговороспособности сторон, имеются в виду субъекты хозяйствования, то есть "Газпром" с российской стороны и "Нафтогаз" с украинской. Скорее всего, для того, чтобы подписать соответствующее соглашение, Украине потребуется посредник, и хорошо, если он будет заинтересован экономически, финансово, а не просто политически, поскольку события последних четырех лет показывают, что Европа поддерживает Украину, в основном, словами, реализуя политику, которая выгодна, в первую очередь, местным избирателям и гражданам соответствующих стран. Нельзя их в этом упрекать, но нам следует четко понять, что наша основная задача — это не потерять то, что у нас есть в настоящий момент, а не стараться выторговать для себя какие-то дополнительные выгоды или дополнительную прибыль. К сожалению, сейчас вопрос стоит вообще о сохранении ГТС Украины как таковой. И следует также помнить, что совсем недавно снижение давления в транзитной сети всего лишь на 20% привело к возникновению дефицита газа по всей территории Украины. А что же будет, если давление в транзитной системе уменьшится до нуля? К сожалению, на этот вопрос пока ни у кого нет ответа, а если он и есть, то он неизвестен общественности.

Для чего Соединенным Штатам понадобилось выступать против "Северного потока-2". Какой интерес Америки в европейских газовых делах?

— Прямой интерес, в том числе и в газовых делах. США не нравится и не будут нравится любые совместные проекты ЕС с Россией. Потому что это гарантирует усиление РФ, которая по-прежнему является стратегическим противником США. Кроме того, получение ЕС достаточно дешевых энергоносителей вредит национальным интересам США, которые сейчас изо всех сил пытаются реиндустриализироваться, поскольку благодаря сланцевой революции цена на энергоносители в США для внутренних потребителей снизилась более чем в шесть раз, и естественно, что за счет этой низкой цены энергоносителей США пытаются быть конкурентоспособными на глобальном рынке. И безусловно, дешевые и надежно поставляемые в ЕС энергоносители являются угрозой реализации национальных интересов США. И последнее, это то, что поскольку этот проект рассчитана не на пять и не на десять лет, а на достаточно длительную перспективу, в то время как США сейчас наращивают объемы добычи собственного газа, то это в будущем, после 2025-го, к 2030 году, будет угрожать возможностям США реализовать свой экспортный потенциал, потому что уже сегодня налаживаются отношения, опытные партии сжиженного природного газа американского поставляются европейским странам, и США не прочь получить свою долю не только на азиатских, но и на европейском рынке после 2021 года.

Напомним, эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко в эфире "ГС" предостерег, что "Северный поток-2" может окончательно подорвать экономику Украины. Он также отметил, что запуск газопровода никак не скажется на риторике Германии в переговорах в "нормандском формате".