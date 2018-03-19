Нужен ли ЕС трубопровод в обход Украины? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава "Газпрома" назвал условие стабильного транзита газа в ЕС через Украину. Как отметил Алексей Миллер, рисков для транзита газа в Европу в период расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" не будет, но при отсутствии несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины".

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" подчеркнул, что ни один из вариантов по сотрудничеству с Украиной закрывать не надо, поскольку это просто вопрос эффективности контракта.

Заявления российских топ-чиновников в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

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Чому прозвучала саме така інтерпретація, що умова "стабільного транзиту" газу в ЄС через Україну, це якщо Україна не буде відбирати газ?

— "Газпром" не вперше намагається представити Україну в якості ненадійного транзитера і отримати внаслідок цього козирі для себе, така собі легімітизація будівництва газопроводів. Це історія, яка вже триває півтора десятка років. Інше питання щодо цих контрактів, то "Газпром" сьогодні вже по обіді визнав, що розірвання контактів — це процедура довготривала, яка триватиме рік, два чи, можливо, три, тобто фактично, розуміючи, що на кінець 2019-го контракти між "Газпромом" та "Нафтогазом" завершують термін дії, то розірвання як такого не станеться. Інше питання, звісно, яким буде результат апеляції "Газпрому" до Стокгольмського арбітражу, ті апеляції до кінця березня "Газпром" обіцяє подати. Можливо, нас чекає нове коло інтриги відносин між "Нафтогазом", "Газпромом", Україною та Росією.

Якщо говорять про те, що процедура займе півтора-два роки, тоді чому розпочинають процедуру розірвання контрактів?

— Ця заява про розірвання контрактів, яка виникла на початку березня… якщо пригадаєте, спочатку була заява про розірвання контрактів, а буквально через кілька годин — розмови про те, що не буде розірвання контактів. Тобто, можливо, це взагалі було емоційне висловлювання когось із керівництва російської компанії, яке просто було ретрансльовано. При всьому тому, що ми розуміємо, що транзит через Україну — до появи нових газопроводів — не зупиниться, тобто навіть якщо буде розірваний існуючий контракт, потрібно буде укласти новий контракт, потрібно буде знайти спільну точку зору між двома компаніями стосовно ціни цього транзиту, а це теж справа не одного дня, тижня чи місяця. Тому складається враження, що це було емоційне висловлювання російської сторони після, в принципі, неочікуваного для них рішення, яке розтиражувалось, і навіть ті спростування, які були потім про те, що не буде розірвання контракту, вони вже такого ефекту не мали, як перша заява.

Ризиків для транзиту газу в Європу в період розірвання контрактів не буде, але за відсутності несанкціонованого відбору "Нафтогазу". Чи були такі випадки і навіщо робити подібні заяви?

— Розумієте, "Газпром" — це не є найменша компанія з найпростішим менеджментом, і ми розуміємо, що їхні слова і їхні дії не завжди збігались, і що можна очікувати багато таких дій зі сторони "Газпрому", які начебто стимулюватимуть нас чи будуть створювати видимість, що ми незаконно відбираємо газ, хоча навіть задокументованих фактів європейською стороною за останні роки несанкціонованого відбору газу не було. Це просто фактично спроба інформаційного тиску і легітимізації власних дій. Цього року ми вже цього не побачимо. Температурні режими вже не будуть такими, що видасться нагода показати начебто несанкціонований відбір газу, тобто, можливо, цього варто чекати наступного року, але до цього можна підготуватись.

Несанкціонований відбір газу може стати вагомим аргументом на користь "Північного потоку-2"?

— Це дуже завжди був важливий аргумент для Росії — ненадійність України та несанкціоновані відбори — для будівництва "Північного потоку". Справа в тому, що я не зовсім з Вами погоджуюсь. Так, є в Європі країни — це Польща, Балтійські країни, які постійно висловлюють, ледве не раз в квартал свою стурбованість ідеєю будівництва "Північного потоку-2". Але країни Західної Європи, як Австрія, Німеччина, частково Франція від будівництва цього газопроводу отримують значні зиски. Стосовно європейських компаній, які підтримують "Потік", великих, вони сьогодні заявили, що і надалі підтримуватимуть ідею "Північного потоку", тобто для них це простий бізнес, і Німеччина є одним із найбільших споживачів російського газу. Австрійські компанії беруть участь у видобутку цього газу в Росії. Якщо більші обсяги будуть прокачування газу від РФ до Німеччини, то більша буде важливість Німеччини на європейських газових ринках і більші будуть доходи в тому числі, і тому тут питання політичної прийнятності чи неприйнятності "Північного потоку" для Німеччини, воно є слизьке.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко в эфире "ГС" заявил, что ЕС больше всех заинтересован решить конфликт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Он считает, что украинская ГТС, даже при наличии обходных газопроводов, необходима с точки зрения надежности поставок российского газа в Европу, хотя бы в качестве резервной.