Киев сам подталкивает Европу поддержать "Северный поток-2" - Скаршевский

РИА Новости Украина

В Украине не утихают дискуссии вокруг строительства Россией газопровода "Северный поток-2". Так, глава государства Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявил, что "немецкие политики и компании должны тщательно обдумать" реализацию проекта, поскольку он, по утверждению украинского лидера, якобы "не имеет экономически обоснованной базы".

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"Есть украинский транзитный трубопровод, который намного дешевле. Его можно легко и выгодно модернизировать… Без огромных инвестиций можно значительно доработать транзитную линию через Украину", — сказал Порошенко. По его словам, Украина готова присоединиться к европейским партнерам в подобном проекте.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин разразился заявлением, что РФ использует продажу природного газа в Европу как источник финансирования своей "гибридной войны".

"Среди впечатлений от поездки в Берлин самое сильное – это ощущение, что находишься в кругу друзей. Понимаешь, что все больше людей в Германии осознает: покупать газ у преступников — это ловушка ЕС для себя же, да и в целом — аморально", — считает министр.

Наряду с этим, на сегодняшний день Германия и Финляндия уже выдали все разрешения на строительство газопровода в обход Украины. Немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что при транзите газа через Украину нужно учитывать "политический компонент", поэтому его стоит сохранить.

По мнению экономиста Виктора Скаршевского, аргументы официального Киева против строительства "Северного потока-2" не выдерживают никакой критики.

"Когнитивный диссонанс или раздвоение личности? Позиция украинского правительства по строительству Северного потока-2 в обход Украины: — транзит российского газа в Европу через Северный поток-2 для Европы ненадежен, бессмыслен и вреден, потому что Россия ненадежный партнер, и, одновременно, — транзит российского газа в Европу через Украину для Европы надежен, потому что Украина надежный транзитер природного газа ненадежного российского партнера", — отметил Скаршевский на своей странице в Facebook.

Эксперт подчеркнул, что такая позиция украинских чиновников только подталкивает европейские страны к решения в пользу одобрения "Северного потока-2".

"После таких аргументов, а также учитывая нынешние "дружественные" взаимоотношения между Украиной и Россией, особенно в газовой сфере, я бы на месте Европы, также задумался бы о "Северном потоке-2", — резюмировал Скаршевский.