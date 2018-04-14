Эксперт о "Северном потоке": идет борьба между РФ и США за энергорынки ЕС

Бортник уверен, что в ситуации с "Северным потоком – 2" продолжается борьба за российские энергетические рынки: только газа на европейской рынок в 2017 году Россия поставила 190 миллиардов кубометров, из них 92 миллиарда прошли по украинской ГТС.

"А если будет запущен "Северный поток – 2", который заберет еще 55 миллиардов, украинской системе останется 40. А сама система спроектирована таким образом, что если прокачивает меньше 50 миллиардов, она становится убыточной, ее нужно дотировать из государственного бюджета. Такой кризис возникает для Украины", – отметил эксперт.

Но Европа не верит украинским мольбам не соглашаться на "Северный поток – 2", поскольку видит за ними "американские уши", говорит политолог.

"Европа видит, что за этим стоит попытка создать постоянно существующий дефицит, что может привести к повышению цены и возможному выходу на этот рынок американского сжижженного газа, который пока не может конкурировать именно по цене", – подчеркнул Бортник.

Кроме этого Порошенко даже не удалось обсудить вопрос поддержки Европой своей кандидатуры на выборах в 2019 году, сообщил эксперт.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация "Северного потока-2" возможна только в том случае, если Россия не откажется от использования газотранспортной системы Украины. При этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер утверждал, что транзит может сохраниться на уровне 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.