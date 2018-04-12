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    Украина должна сохранить транзит газа, несмотря на "Северный поток-2" - Меркель

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (895)

    (обновлено: )30603
    По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Украина как транзитная страна в дальнейшем также должна играть роль, в этом направлении необходимо продолжить совместную работу.
    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Украина должна продолжить играть роль в транзите газа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя строительство газопровода "Северный поток-2". Меркель в четверг провела переговоры с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

    Газопровод
    УНИАН
    Тренд дня: "аморальный "Северный поток-2"

    "Мы также обсуждали проект, который затрагивает обе наши страны, это "Северный поток-2"… Мы пришли к единому мнению, что здесь с одной стороны речь идет об экономическом проекте, а с другой, он безусловно касается Украины и ее будущего. В этом вопросе мы достигли большого единства в том, что Украина как транзитная страна в дальнейшем также должна играть роль. В этом направлении мы продолжим совместную работу", — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам встречи. Трансляцию выступления вело видеоагентство телеканала RT Ruptly.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". В марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства, заявив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

    Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.

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