Тренд дня: "аморальный "Северный поток-2"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после недавних визитов в Германию и Турцию у него было бы прекрасное настроение, если бы не "проблема "Северного потока-2".

"В Германии есть те, кто понимают, что покупать газ у преступников — это ловушка ЕС для себя же, и в целом — аморально. А есть такие, которые боятся России и хотят привязать ее к себе, да еще и на этом заработать. Должны помочь первым", — написал в своем Twetter Климкин.

В свою очередь глава правления Нафтогаза Андрей Коболев назвал газопровод "Северный поток-2" троянским конем для ЕС. Вместе с тем на данный момент Германия и Финляндия выдали уже все разрешения на строительство газопровода.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Читайте также: Юрист: у Украины нет юридических механизмов блокировать "Северный поток-2"

Политический эксперт Николай Спиридонов считает, что Украина должна активнее отстаивать свою позицию по газу, ведь для страны предусмотрена защита как транзитера газа.

"Говоря о "Северном потоке-2" мало кто вспоминает, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает защиту Украины как транзитёра газа. А сейчас Германия и другие страны этот документ игнорируют, хотя, соглашение об ассоциации подписано всеми странами ЕС. Думаю, что Украина должна активнее отстаивать свои права. На сегодняшний день мы слышали только заявления Юлии Тимошенко по поводу защиты украинской ГТС и необходимости консультаций с ЕС относительно выполнения договора об ассоциации", — написал Спиридонов в Facebook.

Он отметил, что глава государства Петр Порошенко эту тему толком не поднимает, ограничившись парой политических заявлений о недопустимости строительства "Северного потока-2".

"А ситуация более чем тревожная, если "Северный поток-2" будет построен, то Украина будет транспортировать уже не 90 миллиардов кубометров газа, а всего 10-15 миллиардов. Разумеется, это может очень больно ударить по нашей экономике", — резюмировал Спиридонов.

Экономист Виктор Скаршевский обратил внимание, что заявления правительства по газу и строительству "Северного потока-2" крайне противоречивы.

"Когнитивный диссонанс или раздвоение личности? Позиция украинского правительства по строительству "Северного потока-2" в обход Украины: — транзит российского газа в Европу через "Северный поток-2" для Европы ненадежен, бессмыслен и вреден, потому что Россия ненадежный партнер, и, одновременно, — транзит российского газа в Европу через Украину для Европы надежен, потому что Украина надежный транзитер природного газа ненадежного российского партнера", — акцентировал Скаршевский.

По его мнению, такие "доводы" еще больше убеждают Европу в необходимости такого газопровода.

"После таких аргументов, а также учитывая нынешние "дружественные" взаимоотношения между Украиной и Россией, особенно в газовой сфере, я бы на месте Европы, также задумался бы о "Северном потоке-2", — подытожил эксперт.

Такого же мнения придерживается и экс-замминистра ЖКХ Алексей Кучеренко, отмечая, что у украинских политиков в аргументации против "Северного потока-2" отсутствует здравая логика.

"То есть, если немцы покупают российский газ транзитом через украинскую ГТС, это хорошо и морально?! А если через "Северный поток", то ловушка и аморально?! "Железная" логика. Как же им, бедолагам, с вами там тяжело общаться, парни — представляю себе", — прокомментировал Кучеренко.

Политический эксперт Павел Карназыцкий уверен, что Украина еще может заморозить "Северный поток-2" и сохранить транзит газа через страну, но лишь продав свою газотранспортную систему основному потребителю газа в Германии.

"Немцам будет выгоднее использовать существующую сеть хранилищ для уже своего газа, чем строить новые. Покупатель может указать "Газпрому" и маршрут поставки купленного им сырья на свои пункты приема. Но тогда украинским чиновникам все равно не получится ничего урвать на транзите уже немецкого газа через страну. То, что немцы в этом случае сохранят рабочие места и будут отчислять налоги в бюджет, мало кого волнует — это же все пойдет мимо их кармана", — отметил эксперт.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, "Газпром" все равно будет поставлять газ через Украину даже если будет построен "Северный поток-2".

"Газпром" начал брачные игры перед подписанием нового транзитного контракта с Украиной. Как заявил глава концерна Миллер, "Газпром" готов сохранить транзит через украинскую ГТС в размере 10-15 млрд кубов газа в год, если Украина докажет экономическую целесообразность. На самом деле "Газпром" еще не один десяток лет будет качать газ через Украину десятками миллиардов кубов. Даже если построят "Северный поток-2", — уточнил аналитик.

Он отметил, что таким образом Россия проверяет украинского президента на готовность к новому газовому контракту.

"Так к чему слова Миллера? Москва "закидывает удочку" для Порошенко. Готов ли он подписать перед своим уходом в 2019-м новый многолетний контракт, выгодный Кремлю? А за это Порошенко получит бочку варенья и корзину печенья от Путина. Игры начались", — спрогнозировал эксперт.