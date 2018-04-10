Меркель: "Северный поток-2" невозможен без ясности роли украинского транзита

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Проект "Северный поток-2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Правильно, и я вчера сказала об этом в телефонном разговоре с российским президентом (Владимиром Путиным), что невозможно, что из-за "Северного потока-2" Украина потеряет значение как страна-транзитер газа… Я ясно указала, что проект "Северный поток-2" без создания у нас ясности о будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен", — сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что президент Порошенко находится в Германии. После встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на совместной пресс-конференции уже прозвучали ряд резонансных заявлений.