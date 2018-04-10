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    Экономика

    Меркель: "Северный поток-2" невозможен без ясности роли украинского транзита

    (обновлено: )42003
    По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, проект "Северный поток-2" без создания ясности о будущей роли украинского газового транзита невозможен.
    Визит Петра Порошенко в Берлин
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Проект "Северный поток-2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

    Петр Порошенко и Ангела Меркель
    @STsegolko
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    "Правильно, и я вчера сказала об этом в телефонном разговоре с российским президентом (Владимиром Путиным), что невозможно, что из-за "Северного потока-2" Украина потеряет значение как страна-транзитер газа… Я ясно указала, что проект "Северный поток-2" без создания у нас ясности о будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен", — сказала Меркель.

    Ранее сообщалось, что президент Порошенко находится в Германии. После встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на совместной пресс-конференции уже прозвучали ряд резонансных заявлений.

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