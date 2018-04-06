Евросоюз и ЕК не поддержат "Северный поток-2" - заявление

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат "Северный поток-2", однако о санкциях речи не идет, сообщил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

"Мы считаем, что "Северный поток" не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности", — сказал Ристори на брифинге в пятницу в Киеве, уточнив, что, тем не менее, "о санкциях речи идти не может".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

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В конце марта Германия разрешила на строительство "Северного потока-2". После получения разрешения от Финляндии компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает разрешений на строительство газопровода в других трех странах — России, Швеции и Дании.

Ранее Верховная Рада призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток-2", соответствующее постановление на заседании Рады в четверг, 5 апреля, поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.