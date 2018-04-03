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    МИД назвал способы противодействия "Северному потоку-2"

    (обновлено: )21808
    Эффективными мерами противодействия реализации "Северного потока-2" должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия третьих стран правилам газового рынка ЕС, заявили в МИД Украины.
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Киев предпринимает различные меры для того, чтобы воспрепятствовать постройке российского газопровода "Северный поток-2", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

    "Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект "Северный поток-2" должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия третьих стран правилам газового рынка ЕС", — заявили в ведомстве.

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    Кроме того, в МИД подчеркнули, что принимают меры для того, чтобы донести до западных стран свою позицию.

    "К сожалению, правительство ФРГ как в предыдущем, так и в новом составе продолжает придерживаться позиции относительно исключительно экономической составляющей в целесообразности реализации этого проекта", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

    Ранее Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока-2".

    "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

    Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

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