Финляндия согласилась на строительство "Северного потока - 2"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода "Северный поток-2", который проходит через исключительную экономическую зону страны, говорится в сообщении правительства страны в четверг.

"Правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии", — говорится в сообщении.

"Северный поток-2" — это двухпоточный подводный газопровод, протяженностью около 1220 километров, проходящий через Балтийское море из России в Германию и около 374 километров которого пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии, уточняется в сообщении.

Согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать условиям, изложенным в решении правительства. Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соблюдать общий принцип осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, должна должным образом учитывать особенности Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне Финляндии.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

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В конце марта Германия разрешила на строительство "Северного потока-2". После получения разрешения от Финляндии компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает разрешений на строительство газопровода в других трех странах — России, Швеции и Дании.

Ранее Верховная Рада призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток-2", соответствующее постановление на заседании Рады в четверг, 5 апреля, поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.