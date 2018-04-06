Handelsblatt: "Северный поток-2" в состоянии примирить РФ и ЕС

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В низшей точке отношений между Россией и ЕС важно достичь перемен при помощи торговли. Газопровод "Северный поток-2" соединяет Восток и Запад. От громких заявлений украинский президент Петр Порошенко воздерживается редко. Самый громогласный противник запланированного газопровода "Северный поток-2" критикует сторонников "проекта века", называя их "соучастниками России в ее гибридных войнах", — пишет Ханс-Петер Зибензаар в статье для Handelsblatt.

"Украинский президент ничего не желает так сильно, как того, чтобы отравление российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери окончательно разрушило планы строительства газопровода из России в Германию. Мотивы Порошенко прозрачны. Ведь Украине со строительством "Северного потока-2" грозит не только утрата своих позиций как "горлышка" в газообеспечении Центральной Европы, но и потеря двух миллиардов евро ежегодных транзитных доходов. При помощи газопровода длиной 1,2 тысяч километров в будущем в Германию и другие центрально-европейские страны должны поставляться дополнительные 55 миллиардов кубометров газа", — продолжает автор публикации.

"Предательское отравление Скрипаля и обоюдная высылка десятков дипломатов отбросили Россию и страны ЕС к новой низшей точке. Внезапно вновь оживают воспоминания о холодной войне. Молчание и отсутствие понимания с обеих сторон достигли давно не виданного масштаба.

Именно в этой фазе давления и угроз нужно обернуться назад. Это была сформулированная Эгоном Баром и реализованная Вилли Брандтом политика в отношении России с парадигмой изменений за счет сближения, которая в свое время создала предпосылки для окончания холодной войны между Востоком и Западом. Спустя почти полвека Европе нужна новая интерпретация внешнеполитической доктрины тогдашней социал-либеральной коалиции", — говорится в статье.

Изоляция и отстранение не решат проблему

"Спираль изоляции и отстранения между ЕС и Россией нельзя раскручивать бесконечно. Вместо этого экономически сильный ЕС должен сделать ставку на перемены через торговую сферу. Именно по этой причине проект газопровода из России в Германию — не просто важный энергетический проект. "Северный поток-2", проект крупнейшего российского концерна Газпром и нескольких западноевропейских концернов, таких как Wintershall, Uniper, OMV, Engie — это связующий элемент, который должен пойти на пользу Западу и Востоку", — пишет Ханс-Петер Зибензаар.

"Россия вместе с "Северным потоком-2" получит еще один надежный путь газовых поставок в Центральную Европу. В конце концов, там расположены важнейшие клиенты Газпрома. ЕС же сможет диверсифицировать свои поставки и добьется еще большего переплетения экономик Востока и Запада", — продолжает автор публикации.

"Очевидно, что агрессивный газовый экспортер США не рад такому развитию. США хотят в будущем продавать Евросоюзу как можно больше СПГ. Это правильно и хорошо, если и цены хорошие", — говорится в статье.

"Репутация "Северного потока", несомненно, пострадала. Вслед за бывшим канцлером Герхардом Шредером проект с недавних пор лоббирует и бывший министр финансов Австрии Ханс Йорг Шеллинг. Кроме того, задействованная "дочка" Газпрома расположилась в швейцарском налоговом раю. Все это не вызывает особых симпатий к проекту стоимостью десять миллиардов евро", — пишет Ханс-Петер Зибензаар.

"Однако имиджевые потери не должны уводить в сторону от того факта, что газопровод — это проект по углублению отношений между Россией и ЕС. Среди исторических ошибок ЕС была следующая: после падения "железного занавеса" не были предприняты все усилия для того, чтобы сильнее привязать Россию к себе", — полагает автор статьи.

Опасное поигрывание мускулами вместо конструктивных отношений

"Вместо конструктивных отношений на протяжении почти трех десятилетий после окончания холодной войны наблюдается поигрывание мускулами. Оно выражается не только в гражданской войне в Украине или в оккупации Россией Крыма вопреки нормам международного права, но и в игнорировании некоторых небольших стран, таких как, например, мятежный регион Приднестровье с его "замороженным конфликтом", — говорится в публикации.

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Поворот переизбранного российского президента Владимира Путина в сторону "иллюзорных демократий", таких как Турция или Иран, показывает, что Россия находит новых друзей за пределами ЕС, которые в сфере энергетической политики обладают значительной силой, пишет Ханс-Петер Зибензаар.

"ЕС нужно срочно преодолеть собственную истерию, вызванную отравлением двойного агента Скрипаля и поспешными дипломатическими последствиями. Антироссийские настроения в Польше или в странах Прибалтики не должны перекрывать общую картину", — продолжает автор публикации.

"Политическая стабильность в Европе возможна только с Россией, а не против России. Как сказал австрийский философ Людвиг Витгенштейн: "Нельзя хотеть, не делая". Поэтому строительство "Северного потока-2" — проект всего континента, от которого нельзя отказываться", — говорится в статье.

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