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    Эхо дела Скрипаля. Британия и союзники заблокировали инициативу РФ в ОЗХО

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (176)

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    Глава британского МИД Борис Джонсон назвал предложение России, Китая и Ирана "нелепым". По его словам, цель инициативы — "скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию".
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay

    РИА Новости Украина

    Предложение России и, как выяснилось только в среду, Китая и Ирана по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, не нашло необходимой поддержки на заседании исполнительного совета ОЗХО.

    Проект Москвы, Пекина и Тегерана предусматривал начало совместного — российско-британского — расследования инцидента. Для утверждения инициативе нужно было набрать две трети голосов членов исполнительного совета, в который входит 41 государство. В итоге за предложение проголосовали шесть стран, против — 15, а еще 17 предпочли воздержаться, три государства вообще не участвовали в голосовании.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Соцсети: гречневая каша для Скрипаля

    Таким образом 23 страны — больше половины — на сторону Великобритании в этом конфликте не встали, пишут РИА Новости.

    Такое отсутствие поддержки говорит, по словам постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина, о том, что "растет осознание пагубности политики, проводимой Великобританией и теми, кто стоит за ее спиной, теми, кто слепо копирует все, что ни предлагают британские коллеги".

    "Теперь в  свете итогов состоявшегося голосования  можно с уверенностью говорить: маски окончательно сброшены. Великобритания  и США, которые рядятся в тогу  блюстителей международного закона, на деле сами грубо попирают международные законы", — образно заметил Шульгин.

    Дипломат поразил, если не шокировал, метафоричностью своей речи пришедших на пресс-конференцию в российское постпредство журналистов, которые хотели узнать точку зрения Москву по этому вопросу. Русские пословицы и поговорки были, без преувеличения, в каждой сказанном им фразе. И ни разу не повторился. Правда, иностранные журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, вряд ли оценили кладовую народных афоризмов — переводчица, как ни старалась, не смогла точно передать все смысловые оттенки речи российского дипломата.

    В Великобритании поддержку своих союзников в ОЗХО приветствовали.

    Флаг Великобритании
    REUTERS Toby Melville
    Экс-разведчик: "дело Скрипаля" выгодно британским политикам из-за Brexit

    Глава британского МИД Борис Джонсон назвал предложение России, Китая и Ирана "нелепым". По его словам, цель этой инициативы — "скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию".

    "У России  с момента попытки убийства  на британской земле посредством  боевого химического оружия была  одна цель — скрыть правду  и смутить общественность", — считает британский министр.

    Исход голосования, впрочем, намерения бороться в защиту своей позиции у России не убавил.

    "Это только начало", — уверен Шульгин.

    По его словам, Москва в любом случае продолжит добиваться подключения российских экспертов к выяснению произошедшего. Потому что только такое расследование — в присутствии российских специалистов и на основе неопровержимых фактов — Москва готова признать.

    Продолжением таких усилий станет заседание Совета безопасности ООН по "делу Скрипаля" — его Россия созывает в четверг.

    А через неделю ожидаются результаты анализа проб отравляющего вещества, проведённого экспертами ОЗХО.

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