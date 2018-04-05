Эхо дела Скрипаля. Британия и союзники заблокировали инициативу РФ в ОЗХО

РИА Новости Украина

Предложение России и, как выяснилось только в среду, Китая и Ирана по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, не нашло необходимой поддержки на заседании исполнительного совета ОЗХО.

Проект Москвы, Пекина и Тегерана предусматривал начало совместного — российско-британского — расследования инцидента. Для утверждения инициативе нужно было набрать две трети голосов членов исполнительного совета, в который входит 41 государство. В итоге за предложение проголосовали шесть стран, против — 15, а еще 17 предпочли воздержаться, три государства вообще не участвовали в голосовании.

Таким образом 23 страны — больше половины — на сторону Великобритании в этом конфликте не встали, пишут РИА Новости.

Такое отсутствие поддержки говорит, по словам постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина, о том, что "растет осознание пагубности политики, проводимой Великобританией и теми, кто стоит за ее спиной, теми, кто слепо копирует все, что ни предлагают британские коллеги".

"Теперь в свете итогов состоявшегося голосования можно с уверенностью говорить: маски окончательно сброшены. Великобритания и США, которые рядятся в тогу блюстителей международного закона, на деле сами грубо попирают международные законы", — образно заметил Шульгин.

Дипломат поразил, если не шокировал, метафоричностью своей речи пришедших на пресс-конференцию в российское постпредство журналистов, которые хотели узнать точку зрения Москву по этому вопросу. Русские пословицы и поговорки были, без преувеличения, в каждой сказанном им фразе. И ни разу не повторился. Правда, иностранные журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, вряд ли оценили кладовую народных афоризмов — переводчица, как ни старалась, не смогла точно передать все смысловые оттенки речи российского дипломата.

В Великобритании поддержку своих союзников в ОЗХО приветствовали.

Глава британского МИД Борис Джонсон назвал предложение России, Китая и Ирана "нелепым". По его словам, цель этой инициативы — "скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию".

"У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химического оружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность", — считает британский министр.

Исход голосования, впрочем, намерения бороться в защиту своей позиции у России не убавил.

"Это только начало", — уверен Шульгин.

По его словам, Москва в любом случае продолжит добиваться подключения российских экспертов к выяснению произошедшего. Потому что только такое расследование — в присутствии российских специалистов и на основе неопровержимых фактов — Москва готова признать.

Продолжением таких усилий станет заседание Совета безопасности ООН по "делу Скрипаля" — его Россия созывает в четверг.

А через неделю ожидаются результаты анализа проб отравляющего вещества, проведённого экспертами ОЗХО.