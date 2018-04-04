МВД Британии не обсуждает возвращение дочери Скрипаль в РФ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости, Украина Представитель МВД Великобритании отказалась от комментариев относительно того, сможет ли Юлия Скрипаль покинуть Великобританию, когда пожелает, или же могут возникнуть препятствия, связанные, к примеру, с продолжающимся расследованием.

"Это все спекуляции. Юлия находится в больнице. Спекуляции мы не комментируем", — сказала РИА Новости представитель ведомства.

На вопрос о том, будет ли Виктории Скрипаль оперативно выдана британская виза, как того просило посольство РФ в Лондона, собеседница агентства напомнила, что относительно индивидуальных визовых запросов МВД никогда комментариев не дает.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.