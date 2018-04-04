наверх
04.04.201823:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Россия

    МВД Британии не обсуждает возвращение дочери Скрипаль в РФ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (172)

    (обновлено: )17602
    Как отмечается, в МВД Великобритании отказались от комментариев относительно того, сможет ли Юлия Скрипаль покинуть Великобританию, когда пожелает.
    Юлия Скрипаль
    news.sky.com/

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости, Украина Представитель МВД Великобритании отказалась от комментариев относительно того, сможет ли Юлия Скрипаль покинуть Великобританию, когда пожелает, или же могут возникнуть препятствия, связанные, к примеру, с продолжающимся расследованием.

    "Это все спекуляции. Юлия находится в больнице. Спекуляции мы не комментируем", — сказала РИА Новости представитель ведомства.

    На вопрос о том, будет ли Виктории Скрипаль оперативно выдана британская виза, как того просило посольство РФ в Лондона, собеседница агентства напомнила, что относительно индивидуальных визовых запросов МВД никогда комментариев не дает.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Яма на дороге в Житомире
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине
    Назар Холодницкий
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП