Стало известно, когда состоится заседание Совбеза ООН по "делу Скрипаля"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в британском Солсбери состоится в четверг после 22.00 (по Киеву), подтвердили в пресс-службе ООН.

На заседании СБ ООН, прошедшем накануне, постпред РФ при ООН Василий Небензя запросил проведение 5 апреля открытого заседания Совбеза ООН "по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери".

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Согласно распространённой пресс-службой программе работы Совета на 5 апреля, в 15.00 (22.00 по Киеву) состоится обсуждение ситуации в Бурунди. По окончании встречи СБ приступит к рассмотрению темы, обозначенной в письме постпредства Великобритании при ООН от 13 марта.

После инцидента в Солсбери премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала генсека ООН о произошедшем. В направленном письме употребляется формулировка, что британское правительство "считает весьма вероятным", что ответственность за это нападение несет Российская Федерация.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.