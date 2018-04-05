Лондон вычислил место изготовления вещества по делу Скрипаля - Times

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Британская газета Times со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве утверждает, что спецслужбы Великобритании установили местонахождение секретной российской лаборатории, якобы изготовившей нервно-паралитическое вещество, которым отравились Сергей и Юлия Скрипали. При этом собеседники издания подчеркивают, что они не уверены на 100%.

По данным источников, специалисты смогли установить источник отравляющего вещества "при помощи научного анализа и разведывательной информации". Издание подчеркивает, что власти страны еще до инцидента в Солсбери знали о существовании объекта, где было произведено отравляющее вещество, которое в Британии называют "Новичок".

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"В целом, к моменту проведения первого заседания комитета Cobra (в него входят члены правительства, экстренных служб и спецслужб — ред.), мы знали, что более чем очевидно, что оно (вещество) российского происхождения", — заявил газете источник в правительстве.

Собеседники издания подчеркивают, что "они не уверены на 100%, но один источник настаивает, что о местоположении можно говорить с высокой долей уверенности".

Отметим, ранее в британских СМИ уже не раз появлялись утверждения о причастности РФ к инциденту в Солсбери. Однако официально глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали. Также никаких ответов на вопросы по делу об отравлении в Солсбери российская сторона от Лондона так и не получила.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.