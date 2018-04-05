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    Лавров назвал "дело Скрипалей" глумлением над международным правом

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (175)

    (обновлено: )15481
    Россия настаивает на предметном расследовании дела об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в рамках Организации по запрещению химического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. "Дело Скрипалей" является неприкрытым глумлением над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

    "Для преднамеренного нагнетания конфронтации, дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое "дело Скрипалей" стало предлогом, вымышленным или инсценированным, для безосновательной массовой высылке российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству из которых просто выкрутили руки. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели", — заявил Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Соцсети: гречневая каша для Скрипаля

    Россия настаивает на предметном расследовании дела об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в рамках Организации по запрещению химического оружия, заявил Лавров.

    "Продолжим адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия. Заданные нами на основе этой конвенции легитимные вопросы игнорировать не получится, как подтвердила созванная Россией 4 апреля спецсессия ОЗХО, спецсессия ее исполнительного совета", — сказал Лавров.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

    Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

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