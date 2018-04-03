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    Соцсети: гречневая каша для Скрипаля

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (108)

    (обновлено: )559140
    В "деле Скрипалей" появилась новая версия. Британская полиция заподозрила, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, содержавшей вещество А234, пишут СМИ. Многие ли поверили в такую версию следствия?
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Громкое дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, ставшее причиной еще более масштабного всемирного дипскандала, получило весьма неожиданный поворот. Полиция подозревает, что британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, содержавшей вещество А234. Об этом сообщил таблоид The Sun, ссылаясь на свои источники. 

    По информации СМИ, на днях правоохранители допросили женщину, которая по просьбе Скрипалей привезла из России гречку. Насколько достоверна такая гипотеза – покажет время. Уместно напомнить вот о чем: по данным полиции, наибольшую концентрацию отравляющего вещества обнаружили все же на входной двери квартиры. 

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Сейчас Юлия Скрипаль уже вышла из критического состояния и идет на поправку. А в соцсетях тем временем  не утихает громогласное обсуждение этой скандальной темы:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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