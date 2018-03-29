Марунич: США могут заблокировать "Северный поток - 2"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии 27 марта выдало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. В январе Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания получила все необходимые разрешения на строительство "Северного потока — 2" в Германии.

НАК "Нафтогаз Украины" назвал решение Германии неприятным, но прогнозируемым. Тем не менее он намерен и дальше противодействовать строительству газопровода в обход Украины.

"У Украины нет никаких шансов заблокировать строительство «Северного потока - 2», поскольку это не в ее компетенции. Можно просто обращаться в органы Евросоюза с просьбой. Но Евросоюз сам по себе не может заблокировать строительство - он может только как-то заставить консорциум работать по тем правилам, которые могут быть изменены. Так что шансов нет, это нереально. Украина может только взывать к американцам, и это сейчас очень популярно - просить у них помощи в противодействии строительству "Северного потока - 2", — сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии РИА Новости Украина.

Недавно группа из 39 американских сенаторов потребовала от Министерства финансов и Госдепартамента заблокировать реализацию проекта "Северный поток — 2", напомнив, что подписанный Трампом в августе прошлого года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) "может быть использован администрацией в усилиях по поддержке энергетической безопасности Европы".

Попасть под санкции США в рамках закона CAATSA могут иностранные компании, работающие в проекте строительства газопровода. Этого не исключают и в Госдепе.

При этом, как подчеркнул Марунич, американские санкции должны быть согласованы с партнерами США в Европе, в частности с ФРГ, и это прописано в законе.

"Сейчас очевидно, что правительство ФРГ категорически против и не намерено согласовывать такого рода санкции в отношении "Северного потока — 2". Пока это тупик", — считает эксперт.

По словам Марунича, у США может быть два мотива для блокировании строительства второй ветки "Северного потока".

"Первый — США заинтересованы в том, чтобы российский газ шел через территорию Украины, и Украина получала транзитную выручку, и таким образом нужно будет меньше ей помогать. И это для США тоже важно. Интерес второй — США при определенных условиях могут выходить на рынок сжиженного газа в Евросоюз. Но тут уничтожение проекта «Северный поток» — недостаточное условие, а лишь одно из. На самом деле американцам нужно, чтобы цена на газ поднялась, а пока цена остается такой, как сейчас, им ничего не светит на европейском рынке. Трейдеры просто экономически туда ничего не привезут", — сказал Марунич.

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По его оценкам, на сегодня шансы реализации проекта "Северный поток — 2" достаточны высоки.

"Скорее всего, он будет реализован. Пока никаких других сигналов не поступает", — резюмировал Марунич.