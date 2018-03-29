Украина - "Северному потоку - 2": Стой, раз-два!

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии 27 марта выдало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. В январе Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания получила все необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2" в Германии.

Кстати, на этой новости ценные бумаги "Газпрома" выросли на 2%, несмотря на негативный фон от высылки российских дипломатов.

НАК "Нафтогаз Украины" назвалрешение Германии неприятным, но прогнозируемым. Тем не менее он намерен и дальше противодействовать строительству газопровода в обход Украины.

Пока разрешение Германии на строительство газопровода "Северный поток — 2" — единственное. Проект все еще ожидает разрешения от Финляндии, Швеции и Дании. Прохождение этих инстанций может оказаться более затруднительным, учитывая, что у "Газпрома" уже возникали трения с соответствующими службами скандинавских стран.

Караул, грабят!

В марте фракция "Народного фронта" зарегистрировала в парламенте проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Nord Stream 2" и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира".

"В постановлении, которое зарегистрировал "Народный фронт" (№8111), говорится о том, что в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и статьей 6 Договора об учреждении Энергетического сообщества нам надо провести консультации между Украиной и Еврокомиссией по недопущению построения газопровода "Северный поток — 2". Обращаемся к Президенту Украины, правительству Украины безотлагательно начать консультации с нашими европейскими партнерами", — заявил председатель фракции Максим Бурбак, которой является автором законодательной инициативы.

Кабмин Украины настаивает, что строительство "Северного потока — 2" должно быть остановлено — Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече с депутатами немецкого Бундестага от Социал-демократической партии Германии рассказала им об угрозах "Северного потока — 2".

"Мы ценим позицию ЕС по заинтересованности в транзите газа через Украину. Мы настаиваем на том, чтобы этот маршрут был сохранен ив дальнейшем эксплуатировался, а строительство газопровода "Северный поток- 2" должно быть остановлено… Мы знаем позицию Германии, которая считает этот проект только коммерческим. Но нельзя не замечать, что это политически мотивированный проект, который угрожает энергетической безопасности как Украины, так и всей Европы", — цитирует пресс-служба Кабинета министров Климпуш-Цинцадзе.

Механизмов блокирования нет

Как пояснил юрист-международник Виталий Власюк, у Украины нет юридических механизмов для блокирования "Северного потока-2".

"Украина не имеет к этому проекту прямого отношения. Этот проект остается делом между РФ и отдельными членами ЕС, с одной стороны, и ЕС в целом. То есть, Украина не имеет прямых юридических механизмов, по моему мнению, чтобы как-то в той или иной степени заблокировать строительство. Если только не будет прямых последствий реализации этого проекта для действия действующего контракта между Украиной и РФ, того самого, который Россия сейчас пытается отменить, разорвать, прекратить, как бы они это не называли", — сказал Власюк в эфире радиостанции "Голос столицы".

С этим мнением согласен и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"У Украины нет никаких шансов заблокировать строительство «Северного потока — 2», поскольку это не в ее компетенции. Можно просто обращаться в органы Евросоюза с просьбой. Но Евросоюз сам по себе не может заблокировать строительство — он может только как-то заставить консорциум работать по тем правилам, которые могут быть изменены. Так что шансов нет, это нереально. Украина может только взывать к американцам, и это сейчас очень популярно — просить у них помощи в противодействии строительству "Северного потока — 2", — сказал Дмитрий Марунич в комментарии РИА Новости Украина.

Недавно группа из 39 американских сенаторов потребовала от Министерства финансов и Госдепартамента заблокировать реализацию проекта "Северный поток — 2", напомнив, что подписанный Трампом вавгусте прошлого года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) "может быть использован администрацией в усилиях по поддержке энергетической безопасности Европы".

Попасть под санкции США в рамках закона CAATSA могут иностранные компании, работающие в проекте строительства газопровода. Этого не исключают и в Госдепе.

При этом, как подчеркнул Марунич, американские санкции должны быть согласованы с партнерами США в Европе, в частности с ФРГ, и это прописано в законе.

"Сейчас очевидно, что правительство ФРГ категорически против и не намерено согласовывать такого рода санкции в отношении "Северного потока — 2". Пока это тупик", — считает эксперт.

По словам Марунича, у США может быть два мотива для блокировании строительства второй ветки "Северного потока".

"Первый — США заинтересованы в том, чтобы российский газ шел через территорию Украины, и Украина получала транзитную выручку, и таким образом нужно будет меньше ей помогать. И это для США тоже важно. Интерес второй — США при определенных условиях могут выходить на рынок сжиженного газа в Евросоюз. Но тут уничтожение проекта «Северный поток» — недостаточное условие, а лишь одно из. На самом деле американцам нужно, чтобы цена на газ поднялась, а пока цена остается такой, как сейчас, им ничего не светит на европейском рынке. Трейдеры просто экономически туда ничего не привезут", — сказал Марунич.

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По его оценкам, на сегодня шансы реализации проекта "Северный поток — 2" достаточны высоки.

"Скорее всего, он будет реализован. Пока никаких других сигналов не поступает", — резюмировал Марунич.