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    Германия разрешила строить "Северный поток-2"

    (обновлено: )657161
    Во вторник компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне.
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Nord Stream 2 получила все разрешения от Германии на строительство "Северного потока-2", говорится в сообщении компании.

    "Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ", — говорится в сообщении.

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    В январе Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания получила все необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2" в Германии.

    "Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены", — цитирует пресс-служба менеджера по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 Йенса Ланге.

    "Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году", — говорится в сообщении.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

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