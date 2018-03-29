Эксперт: "Северный поток-2" и "Турецкий поток" уничтожат Украину-транзитера

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Германия выдала документы на строительство "Северного потока-2". Накануне Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии разрешило строить газопровод в экономической зоне Германии. Речь идет о разрешении на 31-месячное строительство газопровода по морскому дну. В проектной компании Nord Stream 2 сообщили, что теперь получены "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км".

Решен ли таким образом окончательно вопрос строительства "Северного потока-2" и как запуск этого газопровода отразится на судьбе украинской ГТС, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

Украинское фото Эксперт Сергей Дяченко. Архивное фото

Что это за ситуация с выдачей разрешения на строительство "Северного потока" в Германии?

– Ситуация тут прогнозируемая, та позиция, которую занимало немецкое правительство по отношению к проекту "Северный поток-2", позволяла прогнозировать, что они выдадут разрешение. То есть, у них позиция такая, что это коммерческий проект, который касается нескольких компаний, и пусть они занимаются коммерцией.

Есть еще опять же мантры, что немцы поддерживают транзитный статус Украины, что Украина должна играть свою роль в транзитном обеспечении, но это все опять же демагогия, поскольку если будет "Северный поток" и "Турецкий поток", то они создадут объемы, которые позволят полностью обнулить наш транзитный статус. И, скорее всего, так и будет, потому что оператором будет являться "Газпром" и там, и там.

Понятно, что он будет использовать эти проекты на полную мощность. Хотя можно будет бороться, но уже будет очень сложно.

Вспоминается заявление главы компании "Винтершелл", который заявил, что украинская экономика конечно не в очень хорошем положении находится, но почему мы должны заботиться о ней, если Украина годами ничего не вкладывала в свою ГТС?

– Опять же, это неправда. 200-300 миллионов долларов ежегодно Украина вкладывает в развитие своей ГТС, в ее поддержание. И она находится, кстати, в весьма приличном состоянии.

Да, устаревшее оборудование на компрессорных станциях, но там надо уже серьезные деньги вкладывать, миллиарды долларов, в модернизацию. Но компрессоры, которые устанавливали при строительстве, поддерживают в хорошем, рабочем состоянии, просто они морально устарели.

Если сейчас Германия уже окончательно разрешила строительство "Северного потока-2" на своей территории, означает ли это, что последние преграды на пути проекта сняты?

– Нет, есть еще три страны.

А какие страны?

– Дания, Финляндия, Россия. Три страны.

Что касается Дании и Финляндии, их отношение?

– Вот Дания, Финляндия – это проблемно будет. Там непростая риторика, особенно Дания.

Почему особенно Дания?

– Скандинавские страны, понимаете, все-таки надо же будет дополнительно получать разрешение, чтобы нормально работал проект исключения из третьего энергопакета. То есть, такое разрешение на строительство нужно получить еще у трех стран. И тогда можно строить.

Но чтобы этот проект нормально работал, нужно получить исключение из третьего энергопакета, иначе там надо будет значительную часть трубопровода резервировать, что будет снижать эффективность его работы. Плюс по третьему энергопакету не может быть собственником "Газпром" в этом трубопроводе.

Здесь вопрос исключительно в политической воле Еврокомиссии?

– Да, в Еврокомиссии там уже, опять же, мантры немцев, что это не политический проект, это ерунда, проект как раз политический на 90%. И скандинавские страны традиционно в напряженных отношениях с Россией, поэтому их разрешение весьма под вопросом.

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Если "Северный поток-2" все-таки будет реализован, какой объем транзита может уйти от украинской ГТС и насколько для нас это будет критично? Например, сколько сейчас миллиардов кубометров газа проходит транзитом через Украину и сколько мы можем потерять?

– Где-то 80. Последние годы было 60. Так вот эти 60 мы можем потерять. "Северный поток", плюс "Турецкий", могут запросто этот объем от нас забрать.

Есть ли какой-то минимум рентабельности нашей ГТС?

– Вот эти 60 и есть.

Это уже минимум?

– Да.

Если меньше, то мы работаем в убыток?

– Да, это чуть выше точки рентабельности, есть еще технические 40. Меньше 40 – вообще нет смысла эксплуатировать. Нельзя эксплуатировать в нормальных режимах в транзитном направлении восток-запад.

Если транзит из РФ все-таки будет переориентирован в большей части на другие маршруты, есть ли у нас варианты, как заполнить украинскую ГТС газом?

– Так как положено, в проектном режиме, не получится. Просто надо будет ее переводить в другие режимы работы. Она же еще используется для обеспечения Украины, украинских потребителей газом. Нельзя будет работать нормально, если будет меньше такого объема.

Надо всех предупредить официально, чтобы знали все, что есть объем, ниже которого штатные режимы работы ГТС в плане обеспечения транзита в Европу невозможны, и мы будем тогда останавливать транзит, а ГТС нужно будет переводить на реверсный режим для обеспечения украинских потребителей газом.

И этот объем – 40 миллиардов кубов?

– Хотя бы да, хотя бы одну или две ветки надо будет делать. Это будет проблемой, это требует денег и т.д. То есть, такие вещи надо доводить, чтобы знали все. Надо "Нафтогазу" сделать заявку, что есть те минимальные объемы, ниже которых нынешние режимы эксплуатации нашей ГТС невозможны. С экономической и технической точки зрения. И все.

ГТС используется, в том числе, для доставки газа украинским потребителям. Я правильно понимаю, что если у нас недобор по транзиту, объем снижается ниже 40 миллиардов кубов, тогда могут возникнуть проблемы с отоплением у украинцев?

– В том числе да, и с отоплением, потому что у нас ТЭЦ работают на газу.

То есть, тогда придется переводить эти ТЭЦ на мазут, уголь и т.д. Или искать газ, которым можно заполнить эту ГТС?

– Я же говорю, надо будет просто менять режимы работы. То есть, газ-то будет, просто надо будет его доставить, в транзитном режиме восток-запад его уже нельзя будет доставить. Надо будет менять направление работы нескольких веток.

Но мы же с вами говорили, что если снижается ниже определенного уровня транзита, содержание ГТС в сегодняшнем виде становится нерентабельным.

– 40 – да, это технически еще возможно, но тогда надо будет повышать тариф, чтобы это все рентабельно работало. Или же не будет смысла этим всем заниматься.

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Вы видите на сегодняшний день полноценную стратегию украинской власти по поводу работы украинской ГТС после 2019 года?

– Эта стратегия не озвучена, даже если она и есть. Я видел несколько стратегий разработанных, но еще не принятых. В одной из них расчеты свидетельствовали о том, что да, будут увеличиваться обходные потоки, но при этом будут увеличиваться поставки российского газа, что позволит нам все-таки при наличии обходных сохранить транзитный статус, то есть, что будет увеличиваться потребление российского газа в Европе и где-то до 2025 года все-таки мы эти 50-60 миллиардов будем иметь.

Напомним, ранее директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев заявил, что запуск газопровода "Северный поток-2" — угроза для Польши, а не Украины.

Политический консультант Петр Охотин полагает, что Украина толкает РФ к более интенсивной реализации "Северного потока".