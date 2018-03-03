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    Торг уместен. Сколько стоит украинская ГТС?

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    Энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что продажа 50% ГТС Украины вряд ли принесет властям значительные средства. В условиях продолжения поставок газа через Украину в ЕС можно говорить о стоимости ГТС на уровне $30-40 млрд, отмечает эксперт.
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    РИА Новости Украина

    Во вторник, 27 февраля, вице-премьер Владимир Кистион анонсировал конкурс по отбору партнера для управления украинской ГТС. Правительство планирует до конца марта согласовать условия для конкурсного отбора, а в начале апреля запустить конкурс. Свои предложения Украине уже прислали такие европейские газовые консорциумы Словакии и Италии, как Eustream и Snam, Нидерландов и Франции — Gazunie и GRTgaz, компании из Польши – GAZsystem, Греции – Desfa, Испании – Reganosa, Германии – Verbunddnelz Gaz AG, Бельгии – Fluxys, Румынии — Transgaz.

    Правительство провело консультации с первыми семью компаниями.

    В то же время накануне конкурса партия "Батькивщина" призвала парламент встать на защиту украинской газотранспортной системы (ГТС) и не позволить теневые сделки с ней.

    "Надо немедленно проголосовать в зале законопроект, запрещающий любые манипуляции с газотранспортной системой. Она стоит 300 млрд евро. Запомните эту цифру! Сейчас глава "Нафтогаза" Коболева начал процесс, по сути, передачи ГТС без каких-либо денег. 49% передается в концессию и они рассматривают способы передачи ГТС практически в собственность зарубежной компании", — заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

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    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что предложение приостановить или пересмотреть условия поиска партнера для украинской ГТС оправданы.

    Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Во-первых, несмотря на закрытость самого процесса отбора компаний, претендующих на управление ГТС. Во-вторых, отсутствие понятного и аргументированного объяснения правительства и "Нафтогаза", на каких условиях (концессия, аренда, безвозмездное пользование) иностранная компания будет фактически владеть почти 50% ГТС Украины. Можно согласиться с новым председателем наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд о перспективах деятельности "Нафтогаза". Она выразила мнение, что целесообразно заниматься вопросом приватизации "Нафтогаза" и, соответственно, газотранспортной системы", — пишет Корольчук.

    По его словам, в случае продажи части ГТС компания-покупатель была бы заинтересована в инвестициях, поддержке деятельности ГТС. Иначе на условиях аренды или концессии: любая европейская компания будет заинтересована в банальном получении прибыли от транзита газа, но без создания долгосрочного плана развития ГТС Украины.

    "Имеющаяся информация свидетельствует, что ключевой в переговорах с европейскими компаниями является схема концессии без обязательства инвестиций в ГТС. Также европейская компания будет получать до 50% прибыли от деятельности ГТС — это около 1-1,3 млрд. долл. ежегодно", — отмечает эксперт.

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    Собственно, относительно оценки со стороны Юлии Тимошенко стоимости ГТС Украины в 300 млрд. евро, то следует разделить стоимость создания аналогичной системы ГТС и возможность продажи части ГТС, продолжает он.

    "При этом строительство всеукраинского комплекса с 38 тыс. км магистральных газопроводов, 72 компрессорных станций, 13 подземных хранилищ (включая ПХГ в Крыму и Луганской области), сети газопроводов низкого давления — в условиях современных цен, процентных ставок кредитов действительно может стоить не менее 350-400 млрд. долл. Только строительство почти 40 тыс. км газопроводов стоило бы около 250 млрд. долл. При учете курсовой разницы, инфляции и изменения валют стоимость труб для газоснабжения, оборудование компрессорных станций, системы подземных хранилищ в 70-80-х гг. XX в. были выше, чем современные предложения. Стоит только вспомнить так называемый "контракт газ-трубы" между ФРГ и СССР и его финансовые условия", — прогнозирует Корольчук.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В то же время, продолжает эксперт, амортизация и износ ГТС не позволяет говорить, что в условиях приватизации по состоянию на 2018 год по продаже 50% ГТС Украины можно было бы получить значительные средства. В условиях продолжения поставок газа через Украину в ЕС можно говорить о стоимости ГТС на уровне 30-40 млрд. долл.

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    "Но фактическая капитуляция "Нафтогаза" и отсутствие борьбы против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" как конкурентов ГТС Украины сводят на нет возможность сохранения транзитного потенциала Украины", — отмечает член Наблюдательного совета Института.

    "Создание конкурентного рынка газа, а не его нынешней бледной копии, могло бы привести к реальному конкурсу и продажи 50% ГТС инвестору. А не банальной сдачи ГТС в концессию вероятном посреднику, которым и будет выступать европейская компания. В конце концов, в условиях слабой политической воли власти говорить о государственной позиции в вопросе развития ГТС не приходится", — резюмирует Корольчук.

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