"Нафтогаз" не интересует, почем будет газ для народа - Корольчук

РИА Новости Украина

Председатель правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев заявил, что украинский парламент должен максимально быстро сформировать критерии подбора победителя в конкурсе на совместное управление газотранспортной системой Украины (ГТС).

Верховная Рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

По словам Коболева, также необходима помощь иностранных партнеров для лоббирования вопроса о сохранении транзита газа через Украину. Однако эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук усомнился в том, что главой Нафтогаза движет государственный интерес.

"Нам нужен срочно голос иностранного партнера в Европе, который будет помогать нам лоббировать, чтобы транзит остался в Украине", — говорит глава Нафтогаза Коболев.

"На первый взгляд, Коболев говорит о транзите газа, о создании совместно с ЕС компании, которая будет управлять ГТС. Но нет", — написал Корольчук на своей странице в Facebook.

По его мнению, "на самом деле Коболева "болит" другое".

"Как говорят, голодной куме одно на уме. Он переживает за то, когда его грешное энергетическое тело покинет стены "Нафтогаза", то кто будет контролировать процесс "сотрудничества" с газовыми трейдерами ЕС, которые уже тесно оккупировали газовый рынок Украины. Правильный ответ — нужно организовать "центр" в ЕС, который будет направлять "правильные" газовые потоки реверсного газа (и российского заодно) в не менее "правильные" финансовые потоки. А сколько этот газ будет стоить в Украине для народа — 300-400 долларов — то уже мелочь.

Такой вот лоббизм по-украински, по-коболевски. Ведь к интересам Украины это не имеет никакого отношения. Исключительно мысли о своем кармане", — констатировал эксперт.

И добавил: "Теперь вопрос. Кто уже сейчас прошел все необходимые процедуры и готов приступить к выполнению этой почетной миссии в Германии?".

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Напомним, Украине на данный момент не удалось заблокировать строительство газопровода из России в Европу "Северный поток-2".

Предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против строительства газопровода выступает как Украина, опасающаяся потерять свои доходы от транзита, так и США, имеющие амбициозные планы по поставкам в Европу своего сжиженного газа.

Еврокомиссия в начале ноября 2017 года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

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Ранее сообщалось, что Германия не видит необходимости в поправках Еврокомиссии к газовой директиве.