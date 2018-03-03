Газ раздора. Украинцы могут замерзнуть из-за спора "Нафтогаза" и "Газпрома"

РИА Новости Украина

Нарастание конфликта

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $4,6 миллиарда в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. В итоге, с учетом решения по другому спору, российская компания оказалась должна украинской стороне $2,56 миллиарда. В "Газпроме" заявили, что будут оспаривать последнее решение суда, пишут РИА Новости.

В четверг глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что рассчитывает на выполнение "Газпромом" решения суда и выплату в ближайшее время $2,56 миллиарда. По его словам, технически выплаты должны были начаться 28 февраля, и за каждый день просрочки будут начисляться проценты. В случае отказа платить "Нафтогаз" будет добиваться принудительного взыскания этих средств с "Газпрома", в том числе за счет активов российской компании за рубежом.

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"Газпром" заявил, что не согласен с решением арбитража и будет защищать свои права всеми законными способами. Зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что хотя "Газпром" и получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. Таким образом, поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

"Нафтогаз" в ответ заявил, что расценивает отказ "Газпрома" от возобновления поставок газа в Украину как невыполнение решения Стокгольмского арбитража и намерен требовать от российской компании компенсации убытков.

Драматическая кульминация

В пятницу конфликт между Украиной и РФ приблизился к апогею — "Газпром" заявил о начале процедуры немедленного расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

По его словам, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа, существенно нарушив баланс интересов сторон по данным контрактам.

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Комментарий Киева на это заявление пришел с самого высокого уровня — президент Украины Петр Порошенко заявил, что контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не предусматривают их одностороннего расторжения. "Я уверен, если это произойдет, то "Нафтогаз", безусловно, обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который сейчас нанесен безответственными действиями "Газпрома", — сказал Порошенко.

План "Прикрути"

В пятницу, 2 марта, "Нафтогаз" объявил, что "Газпром " нарушил договоренности и снизил давление в газопроводе.

Тем временем, руководство страны обратилось к населению с просьбой "прикрутить" котлы и ввело режим экономии до 6 марта.

"Нафтогаз" призвал украинцев, которые отапливаю помещения газом, снизить температуру на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. "Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно", — отметили в компании, добавив, что в режиме экономии придется прожить три-четыре дня, пока будут держаться сильные холода.

Из-за нехватки газа в Украине до 6 марта в Украине закрыли все учебные заведения. Такое решение было принято на заседании кризисного штаба СНБО, заявил глава Минэнерго Игорь Насалик.

Столичные школы будут закрыты до 7 марта включительно, в связи с тем, что 8 и 9 марта официально являются выходными днями. Учебный процесс возобновится 12 марта, сообщает департамент образования Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям приостановить работу с 2 по 7 марта включительно.

Из-за ограничения потребления газа до 6 марта также на столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 было проведено частичное замещение природного газа на резервное топливо — мазут, сообщили в пресс-службе "Киевэнерго".

"Ежесуточно на двух теплоелектроценралях Киева, которые обеспечивают теплом 65,7% столичных потребителей, планируется использовать около 2 тыс. тонн мазута. Таким образом, суточные расходы газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уменьшатся с 7 млн куб. м до 4,3 млн куб. м. Экономия газа при этом составит 10,9 млн куб. м в течение четырех суток", – говорится в сообщении.

Президент Петр Порошенко решил подать личный пример и пообещал снизить потребление газа в своем доме. Эта инициатива быстро приобрела форму флешмоба в сетях с хештегом "прикрути".

"Прикрутить — важная инициатива "Нафтогаза Украины"… Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на 1 градус или максимально избегать потерь тепла в домах", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По примеру президента поступила и прокуратура Николаевской области, которая решила снизить температуру в рабочих помещениях. "Прокуратура Николаевской области поддержала обращение "Нафтогаза" и во всех помещениях органов прокуратуры снижена температура от 5 до 10 градусов, что позволит также сэкономить бюджетные средства", — говорится на сайте ведомства.

В то же время премьер Владимир Гройсман заверил, что ситуация в Украине в связи с дефицитом газа контролируемая, режим экономии будет завершен во вторник, максимум, в среду.

Отклик украинцев

Украинцы отреагировали на призыв "прикрутить" газ по-разному. Одни с радостью откликнулись и заявили, что готовы к экономии и неудобствам.

"Шел на работу — отключил отопление. Вечером восстановлю тепловой режим дровами … Где 4-5 куба экономии будет", — написал один из пользователей на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

"С каждого по кубику — прорвемся!", — написал еще один пользователь соцсети.

Часть украинцев были возмущены таким предложением, объясняя это тем, что из-за высоких тарифов на газ и так вынуждены сильно экономить.

"Хе-хе, с такими ценами на газ у меня полсела на дрова уже перешли", — пишут на странице "Нафтогаза".

"А у нас и так почти не топят: 19 градусов только при включенных обогревателях", — написал другой пользователь.

"Согласен. Только тогда Коболев и все руководство "Нафтогаза" должно отказаться от ЗП и всех финансовых выплат за март и перенаправить эти деньги на утепление садиков, школ и больниц. Вот тогда будет честно", — отметил еще один подписчик страницы "Нафтогаза".

Мнения

Эксперты считают, что призыв властей к украинцам "прикрутить" котлы и батареи является политическим, объем дефицита газа не может быть поводом для ограничений для населения.

"Даже в самые кризисные годы, когда были критические недостачи, проблемы решались за счет промышленности, там сокращали потребление. Это попытка разыграть внутри Украины антироссийскую карту, показав, что "Газпром" плохой. Также цель показать западным партнерам, что Россия использует газ как оружие. Но эта ситуация также бьет и по Украине. Европа убеждается, что Украина — это нестабильный маршрут для поставки энергоносителя", — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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По мнению сопредседатель киевского Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунича, это решение не приведет к существенному снижению температуры воздуха в домах украинцев, так как это запрещено законодательством; экономия в первую очередь будет достигнута сокращением потребления газа на промпредприятиях.

"Сейчас ТЭЦ перешли на мазут, школы закроют на какой-то период времени, скоро же потеплеет… Сейчас уже конец зимы, осталось продержаться несколько дней", — сказал Марунич.

По его словам, украинские законы запрещают в условиях дефицита энергоресурсов прекращать подачу тепла населению, разрешено лишь доводить его до технологического минимума — "чтобы люди не замерзли", и то в крайнем случае