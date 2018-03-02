По примеру президента: прокуратура в Николаеве решила работать в холоде

Видео прокуратура Николаевской области

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Николаевской области решила снизить температуру в рабочих помещениях в ответ на инициативу "Прикрути", о которой заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Прокуратура Николаевской области поддержала обращение "Нафтогаза" и во всех помещениях органов прокуратуры снижена температура от 5 до 10 градусов, что позволит также сэкономить бюджетные средства", — говорится на сайте ведомства.

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Прокуратура опубликовала видео, как начальник материально-технического отдела снижает температуру теплоносителя в бойлерной.

Напомним, что на заседании кризисного штаба СНБО 1 марта из-за нехватки газа в Украине было решено закрыть все учебные заведения до 6 марта.

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