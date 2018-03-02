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    По примеру президента: прокуратура в Николаеве решила работать в холоде

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    "Победа" в Стокгольме равна дефициту газа (701)

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    В прокуратуре Николаевской области решили не отставать от главы государства, который объявил о тотальной экономии газа, и снизить температуру в рабочих помещениях на 5-10 градусов.
    Видео прокуратура Николаевской области

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Николаевской области решила снизить температуру в рабочих помещениях в ответ на инициативу "Прикрути", о которой заявил президент Украины Петр Порошенко.

    "Прокуратура Николаевской области поддержала обращение "Нафтогаза" и во всех помещениях органов прокуратуры снижена температура от 5 до 10 градусов, что позволит также сэкономить бюджетные средства", — говорится на сайте ведомства.

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    Прокуратура опубликовала видео, как начальник материально-технического отдела снижает температуру теплоносителя в бойлерной.

    Напомним, что на заседании кризисного штаба СНБО 1 марта из-за нехватки газа в Украине было решено закрыть все учебные заведения до 6 марта.

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