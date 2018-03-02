Хроника 1 марта: снежный Армагеддон, проблемы с газом, послание Путина

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 1 марта, непогода стала причиной транспортного коллапса во всей стране, Мариуполь и еще семь городов Донбасса из-за разбушевавшейся стихии остались без воды, "Газпром" вернул Украине деньги — поставок с марта не будет, а парламент страны принял в I чтении законопроект об антикоррупционном суде. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Снежный Армагеддон

Снег, метель и ветер, которые накрыли Украину, привели к транспортному коллапсу. В ГСЧС заявили, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества. В первый день весны 10-балльные пробки парализовали столицу. Из-за непогоды отменили занятия в школах Киева и многих других городах страны. Обильные снегопады оставили без воды часть Донбасса, включая Мариуполь.

Послание Путина Федеральному Собранию

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 марта, выступил с посланием Федеральному собранию, в котором назвал отставание главной угрозой для страны, которую нужно преодолеть, как тяжелую болезнь, а приоритетом власти — благосостояние граждан. Значительное внимание глава государства уделил последним разработкам в области вооружений, при этом подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.

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В МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца заявила, что РФ "угрожает ядерными ударами". "1 марта 2014 года Совет Федерации РФ поддержал обращение о разрешении на применение вооруженных сил РФ в Украине. Сегодня угрожает ядерными ударами", – написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

Заседание СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко 1 марта провел заседание Совета национальной безопасности Украины. На заседании присутствуют глава АП Игорь Райнин, министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко и другие члены СНБО. Президент прокомментировал решение Стокгольмского арбитража и выразил благодарность "правительству Яценюка".

Госдеп США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на $47 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов США, сообщает Пентагон в четверг. Пентагон добавил, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства на покупку Javelin. В сообщении также отмечается, что предполагаемая сделка не будет офсетной, то есть компенсационной – правительство США не будет нести каких-либо дополнительных обязательств перед украинской стороной.

"Газпром" вернул Украине деньги, поставок с марта не будет

Накануне зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил ввести ограничения на потребление газа в Украине 3 и 4 марта в связи с появившимся дефицитом.

Рада приняла в I чтении законопроект об антикоррупционном суде

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита. Facebook Юлии Грищук В Луцке подрались депутаты горсовета

В ЦИК призвали местные власти обжаловать статус русского языка

После признания неконституционным закона об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, областные госадминистрации должны в судах обжаловать решения местных советов о предоставлении в 2012 году русскому языку статуса регионального. Такое мнение высказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Мэр Днепра уволил оскандалившуюся из-за украинского языка зама

Мэр Днепра Борис Филатов уволил своего заместителя Светлану Епифанцеву по соглашению сторон. По словам Филатова, такое решение было принято после истории с публичным скандалом о статусе украинского языка. Епифанцева опубликовала пост, в котором сообщила о закрытии одного из кинотеатров Днепра. Чиновница отметила, что кинотеатр закрылся из-за низкой посещаемости, вызванной запретом российских фильмов и показом иностранных только на украинском языке.

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Суд разрешил арестовать Дыминского

По ходатайству Генпрокуратуры бизнесмену и президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дыминский скрывается от правоохранителей с 11 декабря. Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

Пучдемон отказался от руководства Каталонией

Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон отказывается от руководства правительством автономного сообщества в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса, об этом он заявил в обращении из Брюсселя. Пучдемон добавил, что "ближайшие дни" соберет членов каталонского парламента на "торжественное собрание, чтобы начать новый этап и учредить Совет Республики, который поведет по пути к реальной независимости".

Именно 1 марта многие в мире отмечают день комплимента. Мало информации можно найти о таком интересном празднике. Нет достоверных сведений о том, кем и когда учрежден. Также нет и единого мнения о точной дате его проведения – одни предлагают отмечать этот праздник 1 марта, а другие – 21 марта. Идея учреждения праздника – спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.