Белая аномалия. Снег парализовал Украину

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Занесенные снегом

Первый день весны выдался в Украине отнюдь не весенним. Со вчерашнего вечера страну накрыли сильные снегопады со шквальным ветром. При этом прогнозы синоптиков неутешительны: экстремальная погода продлится еще несколько дней.

Из-за сильного снегопада в 10 областях по Украине в ряде сел пропал свет. Как сообщили в ГСЧС, без электроснабжения остались 174 населенных пункта в Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областях, а также в южных регионах.

Примерно по 20 см снега выпало в Киеве, на территориях Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях, превратив дороги в сугробы.

Въезд большегрузного транспорта запретили в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Херсоне.

В целом, по данным "Укравтодора", ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог:

Киевская область: на всех дорогах при въезде в Киев;

Одесская область: М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск; М-15 Одесса — Рени; М-16 Одесса — Кучурганы; М-27 Одесса — Черноморск; М-28 Одесса — Южный; Н-33 Одесса — Б.-Днестровский — Монаши; Р-55 Одесса — Вознесенск — Новый Буг; Р-72 КПП "Староказачье" — Б.-Днестровский;

Николаевская область: М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (в районе Коблево);

Херсонская область: М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (на въезде в Херсон).

Ситуация на трассах

Из-за снегопадов на дорогах образовались километровые пробки.

В соцсетях пишут о больших пробках на Житомирской трассе – более 5 километров.

Как рассказали полицейские, сотни фур скопились на трассе Киев — Чоп.

Киев

На утро четверга столица встала в 10-бальных пробках.

С утра в столице было парализовано движение транспорта на проспекте Победы, бульваре Шевченко в обоих направлениях, бульваре Леси Украинки. Стоят автомобили в тянучке на Петропавловской Борщаговке, на Северном и Южном мосту.

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На левом берегу Киева — уже ставшие традиционными пробки на Воскресенке и Троещине.

Из-за непогоды многие вовсе решили не выезжать на авто. Из-за пробок люди идут пешком.

Уборкой снега занимаются около 560 единиц снегоуборочной техники, 36 бригад работников коммунальных служб убирают снег вручную. Однако многие в сетях жалуются, что снегоуборочной техники с утра почти не видно.

Общественный транспорт в столице с 6.30 перешел на режим движения — без графика.

Как сообщает dtp.kiev.ua, из-за непогоды в Киеве остановились некоторые скоростные трамваи. В районе проспекта Победы трамваи остановились в обоих направлениях. Люди вынуждены идти пешком. Такая же ситуация наблюдается в районе улицы Борщаговской.

Столичные аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают с задержками рейсов. "Борисполь" уже предупредил пассажиров о задержке на 30 минут рейсов, запланированных на сегодняшний день.

А вот предприимчивые таксисты наоборот с утра резко взвинтили цены.

В частности, такси Uber сегодня увеличил тарифы в три раза. В итоге стоимость проезда в пределах 10 км составила около 400 гривен.

Одесса и область

Снегопад вызвал настоящий транспортный коллапс в Одессе: остановилась работа ряда трамвайных маршрутов (№№20, 21).

odessa.comments.ua Снегопад вызвал транспортный коллапс в Одессе

Коммунальщики не успевают чистить дороги, а в соцсетях одесситы жалуются, что так и остались завалены снегом дворы и подъезды к ним, из-за чего люди вынуждены в буквальном смысле утопать в сугробах, добираясь до своих квартир.

А вот одесские ЖКСы уже раздают всем желающим лопаты для уборки снега, пишет "Думская". Все желающие оказать содействие в уборке снега могут обратиться в одесские ЖКСы, где им выдадут лопаты.

Думская.net Снежные заносы в Одессе

В Одесской области с 6:00 утра уже полностью запретили движение транспорта по автомобильным дорогам. Исключение составили северные районы области — Кодимский, Савранский, Балтский, Подольский, Окнянский, Ананьевский, Любашевский и Ширяевский.

Ограничили в области и движение судов из-за сильной метели. Ограничение действует во всех 6 портах Одесской области, хотя официально распоряжение распространяется лишь на Одессу и Южный.

Из-за непогоды ряд местных образовательных учреждений принял решение об отмене учебного процесса в четверг. К примеру, по решению администрации Национального университета имени Мечникова 1 марта отменены занятия.

Черкассы

В Черкассах на улице Дахновской из-за гололеда троллейбус слетел на обочину. Об этом в четверг, 1 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил местный житель Валерий Мироненко.

По его словам, инцидент произошел в среду, 28 февраля. "Чтобы избежать столкновения с машиной, которую резко начало заносить, водитель троллейбуса мгновенно и профессионально отреагировал на ситуацию. Десятитонный троллейбус на таком катке остановить мгновенно просто невозможно. Водитель был вынужден притормаживать и брать ближе к обочине, где дорога не имеет такого наката, но скользкая дорога сделала свое дело — троллейбус понесло и развернуло", — сообщил он.

По словам очевидца, обошлось без пострадавших, троллейбус тоже не получил повреждений.

Facebook Валерия Мироненко В Черкассах троллейбус вылетел с дороги

Николаев и Запорожье

В Николаевской области из-за непогоды отменено движение автобусов.

В Запорожье жители жалуются, что город превратился в сплошной каток, пишут местные СМИ.

gazeta.zp.ua В Запорожье жители жалуются, что город превратился в сплошной каток

Как пишут в соцсетях, в Бердянске — настоящая беда. Там вчера ночью прошел дождь.

В Запорожской области по данным на утро 1 марта, спасены 42 человека, которые в мороз на автомобилях были заблокированы на заснеженных трассах.

Харьков

Снегопад бушует и в Харькове. Транспорт не ходит, люди не могут добраться не работу, пишет местное издание Город Х.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в городе серьезные проблемы с наземным транспортом.

В частности, из-за снежных переметов трамваи не могут выехать с разворотного круга на улице Одесской. Такая ситуация на конечной трамваев в районе станции метро "Индустриальная".

Не лучше ситуация и с маршрутными автобусами.

Херсон

В Херсоне из-за сильного снегопада начался настоящий снежный апокалипсис. На тротуарах местами образовались сугробы по шею взрослому человеку. Людям приходится толкать троллейбусы, чтобы добраться на работу.

Некоторые жители Херсона передвигаются по снежным сугробам на лыжах.

racurs.ua Снежный апокалипсис в Херсоне

Львов

А вот Львов пока обошелся без коллапса.

Корреспондент ГС Андрей Галицкий сообщил, что нареканий со стороны автомобилистов также нет — основные дороги расчищены.

По материалам из открытых источников интернет