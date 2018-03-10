6056

Очередная трехсторонняя встреча по газу между Киевом и Москвой и Брюсселем особых результатов не принесла, переговоры продолжатся на следующей неделе. В связи с этим многие мировые СМИ вновь задумались о роли углеводородов в современном мире. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.