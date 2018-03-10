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    Федеральное собрание РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Почему 1 марта войдет в мировую историю
    17:35 02.03.2018
    1917
    С очередным посланием Федеральному собранию Российской Федерации президент выступил за 2,5 недели до выборов. Резонно было ожидать, что оно станет одним из элементов избирательной кампании.
    Снегопад в Харькове
    Хроника 1 марта: снежный Армагеддон, проблемы с газом, послание Путина
    09:26 02.03.2018
    1614
    Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Путин: Россия никому не угрожает и не собирается нападать
    13:39 01.03.2018
    460
    По словам президента РФ Владимира Путина, Россия никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать, ничего ни у кого не собирается отнимать.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против РФ
    13:24 01.03.2018
    952
    Выступая перед Федеральным собранием президент России предупредил, что РФ даст мгновенный ответ на применение ядерного оружия, даже если оно будет направлено против союзников.
    Обращение президента РФ В.Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
    Угроза терроризма в мире нарастает - Путин
    11:20 03.12.2015
    148
    Президент России призвал создать единый антитеррористический фронт. Путин отметил, что тяжело бороться с террористами, когда те получают "постоянную финансовую подпитку".
    Федерика Могерини
    ЕС нужно налаживать контакты с российским гражданским обществом - Могерини
    18:43 11.03.2015
    183
    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что ЕС должен "использовать положительные инструменты взаимодействия с российским населением".
    Председатель Правительства Испании Мариано Рахой
    ЕС должен иметь единую позицию в отношении Украины - премьер Испании
    14:46 24.02.2015
    254
    Председатель правительства Испании Мариано Рахой отметил, что Испания всецело поддерживает минские соглашения, которые призваны способствовать разрешению кризиса.
    Заявление глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого
    Позиции Запада и РФ по Украине начинают радикализироваться – эксперт
    15:09 05.02.2015
    2391Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Украинский парламент готовится законодательно определить ДНР и ЛНР террористическими организациями. Над этим же задумываются и в Европарламенте.
    Подписание документов. Архивное фото
    Открытое письмо Ассоциации Центр ИЭСКР к деятелям Европы и России
    15:17 22.01.2015
    1090
    Призыв не допустить разрастания холодной войны между Россией и Западом и эскалации напряженности в Европе. Инициатива была поддержана научным сообществом и общественностью.
    Владимир Путин на десятой большой ежегодной пресс-конференции
    Обзор мировых СМИ: выступление Путина на фоне финансового шока РФ
    13:28 19.12.2014
    1322Десятая пресс-конференция Путина
    Мировые СМИ анализируют высказывания президента РФ Владимира Путина во время состоявшейся накануне итоговой пресс-конференции. Как следует из публикаций – от российского лидера ожидали большего. Подробнее - в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
    Послание Путина Федеральному собранию РФ 
    12:12 04.12.2014
    642
    Президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. На ежегодное послание главы государства были приглашены более тысячи представителей власти, общественности и СМИ.
    Сергей Арбузов
    Арбузов: причины падения рубля и гривны разные
    14:11 19.11.2014
    3047Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    Бывший и.о. премьера и бывший председатель Нацбанка Украины Сергей Арбузов считает, что не стоит ограничивать количество продаваемой валюты в одни руки.
    Юрий Береза и Семен Семенченко
    Комбаты-депутаты грозят дойти до Москвы, но вначале Донецк и Луганск
    17:40 03.11.2014
    9930Коалиция и новый Кабмин
    Командиры добровольческих батальонов, которые прошли в Раду, пообещали не только вернуть аннексированный Россией Крым, но и дойти до Москвы.
    Петр Порошенко и Владимир Путин и во время встречи в Милане, 17 октября 2014 года
    Мировые СМИ: Украина и Россия споткнулись о газовое соглашение
    13:33 22.10.2014
    6056Переговоры по газу: Украина - РФ
    Очередная трехсторонняя встреча по газу между Киевом и Москвой и Брюсселем особых результатов не принесла, переговоры продолжатся на следующей неделе. В связи с этим многие мировые СМИ вновь задумались о роли углеводородов в современном мире. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
    Матвиенко переизбрана на пост председателя Совфеда
    09:29 01.10.2014
    59
    Решение о переизбрании Валентины Матвиенко было принято в среду сенаторским корпусом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Почему 1 марта войдет в мировую историю
    17:35 02.03.2018
    1917
    С очередным посланием Федеральному собранию Российской Федерации президент выступил за 2,5 недели до выборов. Резонно было ожидать, что оно станет одним из элементов избирательной кампании.
    Снегопад в Харькове
    Хроника 1 марта: снежный Армагеддон, проблемы с газом, послание Путина
    09:26 02.03.2018
    1614
    Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против РФ
    13:24 01.03.2018
    952
    Выступая перед Федеральным собранием президент России предупредил, что РФ даст мгновенный ответ на применение ядерного оружия, даже если оно будет направлено против союзников.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Путин: Россия никому не угрожает и не собирается нападать
    13:39 01.03.2018
    460
    По словам президента РФ Владимира Путина, Россия никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать, ничего ни у кого не собирается отнимать.
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