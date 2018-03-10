Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
Мировые СМИ анализируют высказывания президента РФ Владимира Путина во время состоявшейся накануне итоговой пресс-конференции. Как следует из публикаций – от российского лидера ожидали большего. Подробнее - в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
Очередная трехсторонняя встреча по газу между Киевом и Москвой и Брюсселем особых результатов не принесла, переговоры продолжатся на следующей неделе. В связи с этим многие мировые СМИ вновь задумались о роли углеводородов в современном мире. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.