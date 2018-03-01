О чем Порошенко говорил на заседании СНБО Украины

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Президент Украины Петр Порошенко 1 марта проводит запланированное заседание Совета национальной безопасности Украины.

На заседании присутствуют глава Администрации президента Игорь Райнин, министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, генеральный прокурор Юрий Луценко и другие члены СНБО.

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В своей речи Порошенко упомянул решение Стокгольмского арбитража по искам "Нафтогаза" и "Газпрома". Президент Украины выразил благодарность правительству Яценюка, которое начало процесс в Стокгольме.

"Газпром" делает провокационные заявления о поставках газа", — сказал Порошенко, комментируя позицию российской компании. "Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома", если не получит деньги по решению суда".

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