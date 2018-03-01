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    О чем Порошенко говорил на заседании СНБО Украины

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    Президент Украины прокомментировал решение Стокгольмского арбитража во время заседания Совета национальной безопасности Украины. Порошенко выразил благодарность "правительству Яценюка".
    Facebook Петра Порошенко

    Президент Украины Петр Порошенко 1 марта проводит запланированное заседание Совета национальной безопасности Украины.

    На заседании присутствуют глава Администрации президента Игорь Райнин, министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, генеральный прокурор Юрий Луценко и другие члены СНБО.

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    В своей речи Порошенко упомянул решение Стокгольмского арбитража по искам "Нафтогаза" и "Газпрома". Президент Украины выразил благодарность правительству Яценюка, которое начало процесс в Стокгольме.

    "Газпром" делает провокационные заявления о поставках газа", — сказал Порошенко, комментируя позицию российской компании. "Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома", если не получит деньги по решению суда".

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