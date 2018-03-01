Порошенко наградил орденом и квартирой олимпийского чемпиона Абраменко

Фото Администрации президента Украины

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко вручил орден "За заслуги" III степени чемпиону ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу Александру Авраменко, говорится на сайте главы государства в четверг.

Таким же орденом награжден главный тренер сборной команды Украины по фристайлу Энвер Аблаев.

Аблаев и Абраменко "отмечены за достижение высоких спортивных результатов на ХХIII зимних Олимпийских играх 2018 в городе Пхенчхан (Южная Корея), проявленную самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины".

"Искренние поздравления. Это заслуженная награда. Вы сделали больше, чем многие для популяризации нашего государства и я вас поздравляю с этим заслуженной победой. В Украине очень давно не было олимпийских медалей. Думаю, что это победа. О которой мечтали и, честно говоря, не все верили, что у нас будет золото. Я видел твое выражение лица и как потом все прыгали от радости", — сказал Порошенко, вручая Александру Авраменко награду.

Фото Администрации президента Украины Встреча Петра Порошенко и олимпийского чемпиона Александра Абраменко

Кроме того, президент вручил спортсмену сертификат на квартиру. По его словам, для Александра собственное жилье было второй мечтой после победы на Олимпиаде. Абраменко в ответ пообещал пригласить главу государства на новоселье.

Александр Абраменко завоевал первое золото для украинской олимпийской сборной в Пхенчхане. Он смог добиться победы в лыжной акробатике, второе место занял российский спортсмен, выступающий в составе команды ОАР. Взаимные поздравления и объятия украинского и российского горнолыжников вызвали шквал обсуждения в социальных сетях.