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    Порошенко наградил орденом и квартирой олимпийского чемпиона Абраменко

    Тема:

    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты (96)

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    Вручая награду президент Украины заявил, что олимпийское золото Абраменко - это "победа, о которой мечтали и, честно говоря, не все верили".
    Встреча Петра Порошенко и Александра Абраменко
    Фото Администрации президента Украины

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко вручил орден "За заслуги" III степени чемпиону ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу Александру Авраменко, говорится на сайте главы государства в четверг.

    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Соцсети
    Кто она: российская любовь олимпийского чемпиона Абраменко

    Таким же орденом награжден главный тренер сборной команды Украины по фристайлу Энвер Аблаев.

    Аблаев и Абраменко "отмечены за достижение высоких спортивных результатов на ХХIII зимних Олимпийских играх 2018 в городе Пхенчхан (Южная Корея), проявленную самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины".

    "Искренние поздравления. Это заслуженная награда. Вы сделали больше, чем многие для популяризации нашего государства и я вас поздравляю с этим заслуженной победой. В Украине очень давно не было олимпийских медалей. Думаю, что это победа. О которой мечтали и, честно говоря, не все верили, что у нас будет золото. Я видел твое выражение лица и как потом все прыгали от радости", — сказал Порошенко, вручая Александру Авраменко награду.

    Фото Администрации президента Украины
    Встреча Петра Порошенко и олимпийского чемпиона Александра Абраменко

    Кроме того, президент вручил спортсмену сертификат на квартиру. По его словам, для Александра собственное жилье было второй мечтой после победы на Олимпиаде. Абраменко в ответ пообещал пригласить главу государства на новоселье.

    Александр Абраменко завоевал первое золото для украинской олимпийской сборной в Пхенчхане. Он смог добиться победы в лыжной акробатике, второе место занял российский спортсмен, выступающий в составе команды ОАР. Взаимные поздравления и объятия украинского и российского горнолыжников вызвали шквал обсуждения в социальных сетях.

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