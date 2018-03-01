Тренд дня: "Нафтогаз" подложил украинцам свинью, а не "перемогу"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

Энергетический эксперт Валентин Землянский напомнил, что в подготовке и подписании контрактов 2009 года принимали участие не только первые лица государств и компаний, но и нынешний предправления НАК Андрей Коболев, а документы корректировались рядом допсоглашений.

"Значит посильный вклад в победу Украины вносили и Тимошенко, и Дубина, и Бойко, и Азаров и даже растений Петрович, сильно морщившийся, но давший указания Коболеву покупать российский газ в 14-15 годах. И даже считавший, что половина импортного газа должна поставляться из РФ", — написал Землянский в Facebook.

По его мнению, решения арбитража могут быть и скорее всего будут обжалованы в апелляции, а основная цель подачи иска — повышение стоимости транзита — не выполнена.

"Газпром" уже заявил о диспаритете при вынесении решения. Следовательно, пока рано подсчитывать доходы, а готовить новые расходы на юристов, которые должны будут дальше вести это дело. Кстати о юристах. Именно им мы обязаны позитивными решения Стокгольма, а не руководящим всех рангов. Разве что за то, что эти юридические компании были наняты для защиты позиций Украины. Кроме того, требование повысить тарифы на транзит отклонено. А именно это подавалось как основная цель подачи иска, чтобы обязать "Газпром" платить больше", — уточнил эксперт.

Публикация Валентина Землянского

Также Землянский отметил, что если Украина получит выигранные деньги, то на них "Нафтогаз" целый год может поставлять газ населению бесплатно.

"Или два года в два раза дешевле. Или три года на треть дешевле. Поэтому, прежде чем кричать "перемога" и рисовать красивые картиночки, сколько получит маленький украинец в результате такой перемоги, неплохо было бы принять реальные решения, которые позволят почувствовать перемогу и гордость за страну каждому. А то за наш общий газ, премии и зарплаты растут только у "Нафтогаза", — резюмировал Землянский.

Публикация Валентина Землянского

По словам политического эксперта Руслана Бортника, решение арбитража будет иметь очень длительные последствия.

"Очень важное решение Стокгольмского арбитража по которому "Газпром" оказался должен "Нефтегазу" 2.5 млрд. долл. Будет иметь очень длительные последствия. Также теперь оказывается, что "газовые контракты Тимошенко" не "зрада", а "перемога", — считает Бортник.

Публикация Руслана Бортника

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук подвел итог двух решения Стокгольмского арбитража, отметив, что они являются взаимовыгодны для Украины и РФ.

"В 2018-м Украина обязана закупить 5 млрд кубов российского газа по среднерыночной европейской цене. При этом 2, 56 млрд долларов уже, по сути, оплачены Украиной. А это покрывает не только объемы закупки российского газа, но и еще остается немало денег. Впрочем, у "Газпрома" остается еще один "козырь". Это газ, поставленный с 2014-го года на Донбасс. С одной стороны, Москва так же требует его оплатить, поскольку формально это территория Украины. С другой стороны- понятно, что оплаты не будет, пока не будут выполнены Минские соглашения и Донбасс не реинтегрируют обратно в Украину", — прокомментировал Корнейчук.

Публикация Дмитрия Корнейчука

Также Корнейчук акцентировал, что мифические цифры, которые стороны требовали друг от друга в судебных исках, суд не удовлетворил.

"По сути, решения Арбитража оказались взаимовыгодными и для Украины, и для России. Поскольку те мифические цифры, которые стороны требовали друг от друга в судебных исках (к примеру, "Газпром" хотел более 50 млрд долларов), никакой бы суд не удовлетворил. А так — найдено хоть какое-то решение. Особенно учитывая, что действие газового контракта заканчивается в 2019-м году", — подчеркнул аналитик.

Публикация Дмитрия Корнейчука

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в свою очередь подчеркнул, что решение суда — это дальнейшее затягивание процесса до завершения действия контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"И чем ближе 1 января 2020 — конец действия договора — тем это выгоднее "Газпрому". Во-вторых, конкретным результатом будет выплата 2,5 млрд. долл. со стороны "Газпрома". А пока этого не произошло, то это означает, что судебный процесс продолжается и результата нет. Такие правила любого судебного процесса — хотя бы речь шла и о 1000 гривнах. В-третьих, теперь стоит поставить под сомнение ожидания "Нафтогаза" купить дешевый российский газ", — разъяснил Корольчук.

По словам эксперта, остается нерешенным вопрос выполнения решения суда со стороны "Газпрома", соответственно, средняя цена на газ в 2018 году будет выше 300 долл за 1000 куб. м, а правительству не удастся так легко отказать МВФ и оставить для населения или действующую цену на газ, или ее снизить, как планировали.

Публикация Юрия Корольчука

"Наконец, в-четвертых и самое опасное для Украины, очарование властью и "Нафтогазом" судебным процессом в Стокгольме привело к тому, что транзитный потенциал Украины может быть сведен к нулю. И "Северный поток-2" и "Турецкий поток" — тому свидетельство. Более того, после прихода на транзитный рынок Украины европейского партнера субъектность "Нафтогаза" и Украины будет разрушена окончательно. Такие, в том числе, последствия судебного процесса в Стокгольме", — добавил Корольчук.

Он подчеркнул, что в "Нафтогазе" упорно избегают озвучивать одно — какой будет дальнейшая судьба транзита газа через Украину, и здесь речь идет о перспективе 2020-2050 гг.

Публикация Юрия Корольчука

"Нафтогаз" подложил свинью своим будущим европейским партнерам, которые уже потихоньку обживаются в компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", которая является наследницей "Укртрансгаза" и контрактов на транзит газа. Теперь европейским партнерам нужно будет решать с "Газпромом" вопрос последствий решения Стокгольмского арбитража. И маловероятно, что их устроит классическое объяснение нынешней власти, что это "историческая победа", — утверждает эксперт.

Вместе с тем, по мнению Корольчука, не меньшую свинью "Нафтогаз" подложил и Украине.

"Ведь судебный и корпоративный конфликт будет дальше продолжаться. И сейчас "Нафтогаз" попал в ловушку, которую сам расставлял "Газпрому" в течение последних 4 лет. Суть такого поведения заключается в игнорировании переговорного процесса", — резюмировал эксперт.

Публикация Юрия Корольчука

Эксперт в области энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус придерживается противоположного мнения.

"Победа "Нафтогаза" над "Газпромом" дает хороший урок. Не нужно бояться вступать в противостояние с оппонентом, который, на первый взгляд, сильнее тебя. Особенно, если правда на твоей стороне. Команда Нафтогаза молодцы, а еще молодцы те, кто в 2014 году принял решение идти в Стокгольм", — пишет Герус.