Что значит стокгольмская победа "Нафтогаза". Опрос экспертов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании компенсацию в размере 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных для транзита через страну объемов газа. По результатам двух разбирательств в суде "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

В то же время в "Газпроме" заявили, что арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

"Арбитраж установил, что к контракту не подлежат применению положения ни европейского, ни украинского антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении, сообщают РИА Новости.

Стоит напомнить, что Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" порядка 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. Ценообразование было изменено с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Суть спора

"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

"Газпром" сообщил, что решение обратиться в стокгольмский суд с иском к "Нафтогазу" было принято по причине хронических неплатежей украинской госкомпании. Ее просроченная задолженность за поставленный российский газ на тот момент составляла 4,458 млрд долларов: 1,451 млрд долларов за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 млрд долларов за апрель-май 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках этого дела приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay).

"Нафтогаз" же потребовал изменения цены за предшествующее время, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки, а также отмены запрета на перепродажу газа.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" также инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015 года. "Нафтогаз" считал, что его права и обязанности по транзиту должны быть переданы "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методика расчета транзитного тарифа должна была быть изменена в соответствии с европейскими стандартами.

"Нафтогаз" также требовал компенсации за недопоставку объемов газа по транзиту. Так, согласно контракту украинской компании и "Газпрома" на транзит газа через территорию Украины в страны Европы от 2009 года, минимальный объем газа, который "Газпром" должен транспортировать через территорию Украины, составляет 110 миллиардов кубометров газа в год, однако годовой объем транзита в 2009-2013 годах равнялся в среднем 94 миллиардам кубометров.

Стокгольмский арбитраж не стал объединят иски "Нафтогаза Украины" к "Газпрому".

Суммы взаимных требований неоднократно повышались, они различались в зависимости от источника информации. "Нафтогаз" в конце сентября 2016 года оценивал сумму своих исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже в 28,3 млрд долларов. Последняя озвученная самим "Газпромом" общая цифра его требований к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма составляла 37 млрд долларов.

Не все так убедительно

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража "убедительной исторической победой" и поздравил с ней украинцев.

Однако точку в этом споре ставить рано.

"Газпром" выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", — говорится в сообщении "Газпрома".

"Газпром" будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством", — отмечается в сообщении.

По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентина Землянского, решения Стокгольма могут быть и скорее всего будут обжалованы в аппеляции.

"Газпром уже заявил о диспаритете при вынесении решения. Следовательно, пока рано подсчитывать доходы, а готовить новые расходы на юристов, которые должны будут дальге вести это дело. Кроме того, требование повысить тарифы на транзит отклонено. А именно это подавалось как основная цель подачи иска, чтобы обязать "Газпром платить больше", — написал Землянский на своей странице в Facebook.

Как считает эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, результат суда — это дальнейшее затягивание процесса до завершения действия контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"И чем ближе 1 января 2020 — конец действия договора — тем это выгоднее "Газпрому". Во-вторых, конкретным результатом будет выплата 2,5 млрд. долл. со стороны "Газпрома". А пока этого не произошло, то это означает, что судебный процесс продолжается и результата нет. Такие правила любого судебного процесса — хотя бы речь шла и о 1000 гривнах", — написал Корольчук на своей странице в Facebook.

Дешевого газа не будет

Кроме того, по мнению Корольчука, теперь стоит поставить под сомнение ожидания "Нафтогаза" купить дешевый российский газ.

"Ведь будет нерешенным вопрос выполнения решения суда со стороны "Газпрома". Соответственно, средняя цена на газ в 2018 году будет точно выше 300 долл. за 1000 куб. м. А правительству не удастся так легко отказать МВФ и оставить для населения или действующую цену на газ, или вообще ее снизить как планировали. Наконец, в-четвертых и самое опасное для Украины, очарование властью и "Нафтогазом" судебным процессом в Стокгольме привело к тому, что транзитный потенциал Украины может быть сведен к нулю. И "Северный поток-2" и "Турецкий поток" — тому свидетельство. Более того, после прихода на транзитный рынок Украины европейского партнера субъектность "Нафтогаза" и Украины будет разрушена окончательно. Такие, в том числе, последствия судебного процесса в Стокгольме", — отмечает эксперт.

И выводам эксперта уже есть подтверждение. Как сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

Рано подсчитывать барыши

По мнению Корольчука, теперь еще и европейским партнерам нужно будет решать с "Газпромом" вопрос последствий решения Стокгольмского арбитража. И маловероятно, что их устроит классическое объяснение нынешней власти, что это "историческая победа".

Кроме того, по словам Корольчука, "Нафтогаз" подложил свинью и Украине.

"Судебный и корпоративный конфликт будет дальше продолжаться. И сейчас "Нафтогаз" попал в ловушку, которую сам расставлял "Газпрому" в течение последних 4 лет. Суть такого поведения заключается в игнорировании переговорного процесса. Стоит вспомнить, когда в первой части суда о продаже газа суд определил, что стороны должны договориться об условиях поставок газа, то "Нафтогаз" так и ничего не сделал, а ждал самостоятельного решения арбитража. Теперь "Газпром" может занимать аналогичную практику игнорирования, а в условиях необходимости выполнять первую часть решения о покупке 4-5 млрд. куб. м газа такие отношения могут обернуться новыми конфликтами. В конце концов, обменять транзитные перспективы Украины на следующие 30-50 лет на 2,5 млрд. долл — это войдет в учебники истории антипиара собственной страны и разрушения репутации Украины как транзитного государства", — подытожил Корольчук.

Читайте также: Стокгольм заставил. В Украину возвращается российский газ

Победа не для всех?

И главное, на что особо обращает внимание Землянский.

"Ежели мы все-таки дождемся выигранных 2,5 млрд, хотелось бы напомнить, что за такие деньжищи "Нафтогаз" целый год может поставлять газ населению бесплатно. Или два года в два раза дешевле. Или три года на треть дешевле. Поэтому, прежде чем кричать "перемога" и рисовать красивые картиночки, сколько получит маленький украинец в результате такой перемоги, неплохо было бы принять реальные решения, которые позволят почувствовать перемогу и гордость за страну каждому. А то за наш общий газ, премии и зарплаты растут только у "Нафтогаза", — резюмировал Землянский