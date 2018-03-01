наверх
01.03.201814:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Пресс-конференция Порошенко. Лучшие фотожабы

    Тема:

    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (32)

    (обновлено: )98726
    depo.ua
    facebook.com/k.dimitriy
    twitter.com/news112ua
    depo.ua
    facebook.com/k.dimitriy
    facebook.com/Алексей Якубин
    facebook.com/Алексей Якубин
    facebook.com/galina.vogt.7
    facebook.com/den.gorohovsky
    depo.ua
    facebook.com/ProtsyshynOfficial/
    facebook.com/UAachievements

    Рекомендуем

    Снегопад в ХарьковеСнегопад в Харькове: люди толкают троллейбусы и едут на снегоходах14:11 01.03.2018
    Джена ЯмамотоГорячая гавайская "цыганка" - покорительница западного полушария11:58 01.03.2018
    Снежный коллапс в КиевеСнежный коллапс по-киевски: столицу сковали километровые пробки11:40 01.03.2018
    Украинские спортсмены-паралимпийцы перед отправкой в Пхенчхан на зимние Паралимпийские игры-2018Торжественные проводы украинских спортсменов на Паралимпиаду05:59 01.03.2018
    Киевская Ким Кардашьян Алена ОмновичКиевлянка своими смелыми фото затмила Ким Кардашьян18:08 28.02.2018
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 годаСледите за руками. Пресс-конференция "дирижера" Порошенко17:09 28.02.2018
    Последний день зимы в КиевеПоследний день зимы в Киеве. Снег и холод16:08 28.02.2018
    Митинг под Мыстецьким Арсеналом перед пресс-конференцией президента Украина Петра ПорошенкоВ ожидании Порошенко: плакаты об импичменте и усиленная охрана15:31 28.02.2018
    Снегопад в РимеНе ждали, не гадали. В Европе бушуют снега и лютые морозы13:18 28.02.2018
    Все фотоленты

    В среду, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". Встреча главы государства с журналистами продлилась около двух часов, президент ответил на 22 вопроса.

    В ходе общения с журналистами Порошенко заявил, что ключевой вызов для Украины — "война" с Россией.

    Инфографика. Печальные цифры. Как Украина обеднела при Порошенко

    Также президент Украины не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

    Глава государства на пресс-конференции ответил на вопрос об отдыхе на Мальдивских островах во время новогодних каникул.

    Смотрите также: Следите за руками. Пресс-конференция "дирижера" Порошенко

    Ссылки по теме:
      Теги: