Пресс-конференция Порошенко. Лучшие фотожабы

В среду, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". Встреча главы государства с журналистами продлилась около двух часов, президент ответил на 22 вопроса.

В ходе общения с журналистами Порошенко заявил, что ключевой вызов для Украины — "война" с Россией.

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Также президент Украины не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

Глава государства на пресс-конференции ответил на вопрос об отдыхе на Мальдивских островах во время новогодних каникул.

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