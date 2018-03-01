Печальные цифры. Как Украина обеднела при Порошенко

Во время пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко признал, что "жизнь украинцев значительно не улучшилась": "Большинство украинцев, к сожалению, пока не ощущают позитивного эффекта от реформ, потому что жизнь украинцев значительно не улучшилась. Уровень жизни, подкошенной войной и экономической агрессией страны, только начинает восстанавливаться и темпы очень медленные и меня как президента не устраивают", — заявил глава государства.

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Экономические показатели подтверждают слова президента. Национальный ВВП постепенно сокращался с 132 миллиардов долларов в 20104 году до 100 миллиардов в 2017.

Три года назад за чертой бедности в Украине было 28,6% населения, в 2017 — уже 58,3%.

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Кроме того, с 2013 года количество банков сократилось с 180 до 86, их активы уменьшились с 160 миллиардов долларов до 46 миллиардов.

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