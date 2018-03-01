Пентагон не спешит подтверждать заявление Порошенко о поставках оружия

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Министерство обороны США не комментирует заявления президента Украины о поставках американского оружия в ближайшие недели, которые он сделал в ходе пресс-конференции 28 февраля.

"По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

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Порошенко накануне заявил, что первая партия оборонительного вооружения из США поступит в Украину уже через несколько недель. Он добавил, что в этом году ожидается целый ряд поставок.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что решение о поставках принимал Трамп. Между тем дата прибытия американского вооружения в Украину до сих пор неизвестна.