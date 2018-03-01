наверх
01.03.201803:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    В мире

    Пентагон не спешит подтверждать заявление Порошенко о поставках оружия

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (157)

    (обновлено: )51
    Президент Петр Порошенко накануне заявил, что первая партия оборонительного вооружения из США поступит в Украину уже через несколько недель.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Министерство обороны США не комментирует заявления президента Украины о поставках американского оружия в ближайшие недели, которые он сделал в ходе пресс-конференции 28 февраля.

    Бен Ходжес
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Ходжес: как это - Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки?

    "По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

    Читайте также — WSJ: предоставленное Украине Javelin и условия со стороны США

    Порошенко накануне заявил, что первая партия оборонительного вооружения из США поступит в Украину уже через несколько недель. Он добавил, что в этом году ожидается целый ряд поставок.

    Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что решение о поставках принимал Трамп. Между тем дата прибытия американского вооружения в Украину до сих пор неизвестна. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Геращенко
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Последствия непогды на Западной Украине
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность