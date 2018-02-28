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    Следите за руками. Пресс-конференция "дирижера" Порошенко

    Тема:

    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (26)

    (обновлено: )1357021
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    AP Photo/Efrem Lukatsky
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    twitter.com/poroshenko
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    twitter.com/poroshenko
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    twitter.com/poroshenko
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    AP Photo/Efrem Lukatsky
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich

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    Президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". Во время ответов на вопросы журналистов Порошенко вел себя очень эмоционально и активно жестикулировал. Кто-то в зале сравнил президента с дирижером.

    Глава державы заявил, что после президентских выборов в 2019 году, независимо от результата, точно останется жить в Украине.

    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Видео UA: Перший
    Пресс-конференция Петра Порошенко. Видео

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    Ранее Порошенко в среду заявил, что примет решение о том, будет ли баллотироваться на второй президентский срок в 2019 году, перед началом избирательной кампании.

    "Я отмечу, что после выборов я точно буду жить на Украине в любом качестве", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос, что он будет делать, если примет участие в выборах и проиграет.

    Он добавил, что "сто процентов будет принимать участия в президентских выборах как избиратель", будет "голосовать в Украине, в Киеве". В то же время он добавил, что "не проиграл в своей жизни ни одной избирательной кампании".

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