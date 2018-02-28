Порошенко озвучил условия возврата кораблей из Крыма

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возврат военной техники из Крыма возможен лишь при возврате полуострова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. После этого замсекретаря СНБО Михаил Коваль заявил, что Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их.

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"Мы готовы принять корабли из Крыма, только вместе с Крымом", — сказал Порошенко на пресс-конференции.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Порошенко заявил, что ключевой вызов для Украины — "война" с Россией. Также президент Украины не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов. Глава государства на пресс-конференции ответил на вопрос об отдыхе на Мальдивских островах во время новогодних каникул.