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    Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-репортаж

    Тема:

    Вызовы для Порошенко: президент дает пресс-конференцию (15)

    (обновлено: )84622
    РИА Новости Украина проводит онлайн-репортаж, посвященный большой пресс-конференции Петра Порошенко. Президент Украины обозначил тему встречи с журналистами как "Вызовы-2018".
    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев - РИА Новости Украина. В среду, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко проводит пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". Встреча главы государства с журналистами проходит в музейном комплексе "Арсенал".

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    Предыдущий раз Порошенко проводил пресс-конференцию в мае 2017 года.

    Видео-трансляция пресс-конференции президента Украины проводит UA: Перший.

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    Перед началом пресс-конференции возле "Художественного арсенала" сторонники Михаила Саакашвили выставили немногочисленный пикет с плакатами "Порошенко новый Янукович", "Импичмент вместо революции".

    Фото twitter.com/cxemu
    Сторонники Саакашвили ждут Петра Порошенко перед пресс-конференцией

    До начала конференции представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко "озвучит основное свое видение дальнейшего курса на европейскую интеграцию и на Северо-Атлантическое объединение. Все реформы, которые будут объявлены президентом, будут связаны с продолжением этого курса".

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    Пресс-конференция Порошенко собрала представителей крупнейших СМИ Украины.

    Фото twitter.com/ukrpravda_news
    Видео-операторы перед началом пресс-конференции Петра Порошенко

    Ожидающим встречи с президентом журналистов ждали скромные закуски и минералка.

    Фото "Вести"
    Работников СМИ перед началом пресс-конференции Петра Порошенко ожидали закуски и минералка

    Издание Страна.ua сообщает, что еще до начала пресс-конференции были задержаны две активистки движения Femen. Одна из девушек была задержана в кафе.

    До начала встречи с Порошенко ряд СМИ и журналистов провели опросы, какие вопросы стоит задать главе государства.

    Народный депутат Украины Мустафа Найем также озвучил свою версию вопроса.

    Пресс-конференция началась. Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко объявил, что на встречу собрались представители 200 СМИ. Пресс-конференция продлится около двух часов.

    Трансляция идет также и на странице Порошенко в Facebook.

    Порошенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию: "Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции европейской и евроатлантической интеграции Украины. Как показывают социальные исследования, обе идеи является консолидирующими в обществе".

    Порошенко в своей речи намекнул на Юлию Тимошенко, упомянув политиков, которые делают "селфи с российскими послами".

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    Порошенко заявил, что Еврокомиссия предложит Украине новую программу макрофинансовой помощи.

    Фото Twitter Петра Порошенко
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Перешли к вопросам президенту.
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    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Вызовы для Порошенко: президент дает пресс-конференцию
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