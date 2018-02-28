Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-репортаж

КИЕВ, 28 фев - РИА Новости Украина. В среду, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко проводит пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". Встреча главы государства с журналистами проходит в музейном комплексе "Арсенал".
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Предыдущий раз Порошенко проводил пресс-конференцию в мае 2017 года.
Видео-трансляция пресс-конференции президента Украины проводит UA: Перший.
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Перед началом пресс-конференции возле "Художественного арсенала" сторонники Михаила Саакашвили выставили немногочисленный пикет с плакатами "Порошенко новый Янукович", "Импичмент вместо революции".
До начала конференции представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко "озвучит основное свое видение дальнейшего курса на европейскую интеграцию и на Северо-Атлантическое объединение. Все реформы, которые будут объявлены президентом, будут связаны с продолжением этого курса".
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Пресс-конференция Порошенко собрала представителей крупнейших СМИ Украины.
Ожидающим встречи с президентом журналистов ждали скромные закуски и минералка.
Издание Страна.ua сообщает, что еще до начала пресс-конференции были задержаны две активистки движения Femen. Одна из девушек была задержана в кафе.
До начала встречи с Порошенко ряд СМИ и журналистов провели опросы, какие вопросы стоит задать главе государства.
Народный депутат Украины Мустафа Найем также озвучил свою версию вопроса.
Пресс-конференция началась. Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко объявил, что на встречу собрались представители 200 СМИ. Пресс-конференция продлится около двух часов.
Трансляция идет также и на странице Порошенко в Facebook.
Порошенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию: "Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции европейской и евроатлантической интеграции Украины. Как показывают социальные исследования, обе идеи является консолидирующими в обществе".
Зараз ми обговорюємо в моїй команді пропозицію «заякорити» в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Як показують соціальні дослідження, обидві ідеї є консолідуючими в суспільстві #Виклики2018— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 февраля 2018 г.
Порошенко в своей речи намекнул на Юлию Тимошенко, упомянув политиков, которые делают "селфи с российскими послами".
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Порошенко заявил, что Еврокомиссия предложит Украине новую программу макрофинансовой помощи.