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    Точка зрения

    Глузман: скоро найдут того, кто ответит за всё. И это не будет Порошенко

    (обновлено: )1809221
    Петр Порошенко активно готовится к переизбранию, но можно уверенно сказать, что подавляющее большинство врачей за него не проголосует, отмечает правозащитник Семен Глузман.
    Семен Глузман
    facebook.com/Семен Глузман

    РИА Новости Украина

    Наверняка уже в ближайшем будущем найдется тот, кто ответит за все происходящее в стране — будет назван главный виновник. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил известный врач-психиатр, диссидент и правозащитник Семен Глузман.

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
    Украина, утекающая сквозь пальцы Гройсмана

    Вполне возможно, этим "кем-то" станет Владимир Гройсман, предполагает диссидент.

    "Похоже, ему так нравится быть властью, что он не успеет уйти своевременно. Вот он и ответит "за всё". Он, а не Президент, на самом деле – единоличный вершитель наших судеб", — уверен Глузман.

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    Также, узнав правду о результатах работы "молодой команды реформаторов" в Минздраве, в том числе правду о финансовых реалиях, возмущенно закричат те, кто вчера горячо поддерживал этих случайных людей, называвших себя реформаторами, прогнозирует врач — "а потом они же будут объяснять, что на самом деле никогда не верили Супрун. Более того, исподтишка боролись с ее волюнтаризмом. Как в свое время многие активисты КПСС, поступившие туда с единственной целью – бороться с коммунистической партией изнутри".

    "Знаю, Петр Алексеевич (Порошенко — Ред.) активно готовится к переизбранию, поглощен переговорами и с друзьями, и с врагами. Переизберем ли мы его? Уверен в одном: подавляющее большинство врачей за него не проголосует. Именно поэтому, из-за разрушительной реформы Супрун и Ко", — подытожил Глузман.

    Пост Семена Глузмана в Facebook

    Напомним, медреформа в Украине еще не успела заработать, а украинцы отмечают заметное ухудшение качества медицины в стране.

    По данным соцопроса группы "Рейтинг", лишь 11% украинцев увидели улучшения в стране за последние два года, а вот 38% считают, что ничего не изменилось.

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