"Спич оправданий и пиар". Политолог о допросе Порошенко

"Вернее, они (вопросы — Ред.) были, но судья снимал неприятные для президента вопроса. Это был однонаправленный спич, в котором было очень много политических заявлений. Я услышал очень мало ответов на вопросы по теме. Просто это был политический спич оправданий, пиар – "я ездил, я делал все, что мог", – сказал политолог.

Любые вопросы, которые могли бы дать чуть больше информации о самоустранении Януковича – не прозвучали, добавил Якубин.

Вообще же вопрос о самоустранении Януковича становится ахиллесовой пятой власти, уверен эксперт.

Оболонский районный суд Киева в среду досрочно закончил допрос президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля в режиме видеоконференции по уголовному делу экс-президента Виктора Януковича после того, как адвокаты обвиняемого спросили нынешнего президента о его отдыхе на Мальдивах.

В целом допрос Порошенко длился около часа вместо запланированных 1,5 часа, гособвинение и защита задавали вопросы по полчаса.