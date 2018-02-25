наверх
25.02.201817:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Спич оправданий и пиар". Политолог о допросе Порошенко

    Тема:

    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича (760)

    (обновлено: )36440
    Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин считает, что допрос президента Петра Порошенко - "однонаправленный спич", в котором было очень много политических заявлений.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Вернее, они (вопросы — Ред.) были, но судья снимал неприятные для президента вопроса. Это был однонаправленный спич, в котором было очень много политических заявлений. Я услышал очень мало ответов на вопросы по теме. Просто это был политический спич оправданий, пиар – "я ездил, я делал все, что мог", – сказал политолог. 

    Флаг Украины и Монумент независимости
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Четыре года глубочайшего кризиса. Эксперты подвели итоги недели

    Любые вопросы, которые могли бы дать чуть больше информации о самоустранении Януковича – не прозвучали, добавил Якубин.

    Вообще же вопрос о самоустранении Януковича становится ахиллесовой пятой власти, уверен эксперт. 

    Оболонский районный суд Киева в среду досрочно закончил допрос президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля в режиме видеоконференции по уголовному делу экс-президента Виктора Януковича после того, как адвокаты обвиняемого спросили нынешнего президента о его отдыхе на Мальдивах.

    В целом допрос Порошенко длился около часа вместо запланированных 1,5 часа, гособвинение и защита задавали вопросы по полчаса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прорыв трубы в Харькове
    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Овощи и фрукты. Архивное фото
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Переговоры по Донбассу в Минске
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?