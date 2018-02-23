Четыре года глубочайшего кризиса. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В 2014 году новая власть выбрала остаться в своих кабинетах, а не попробовать бороться за территориальную целостность страны; суд над Януковичем стал началом армагеддона для первых лиц страны; решение по миротворцам принято и неважно, что думают в киевских кабинетах – Запад будет "дожимать" украинские власти.

Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

"Ответы появятся только после смены власти"

Сегодня, спустя 4 года после трагических событий на Майдане, мы так и не знаем, что произошло на самом деле, отметил директор руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Он напомнил, что цель любого судебного процесса – не найти "козла отпущения", пусть даже такого масштабного, демонизированного, а установить истину.

"А с истиной как-то не складывается. Мы все прекрасно помним, как быстро спилили деревья, а теперь, спустя несколько лет, предпринимателю из Обухова дают подряд на поиск пуль, выпущенных снайперами…", – сказал эксперт.

Действительно, продолжил он, штурмовая рота "Беркута" тогда вела стрельбу по демонстрантам – это все видели, но количество жертв явно несопоставимо.

"Повесить" всех на "Беркут"… И в "Беркут" стреляли. В любом случае, и с той, и с другой стороны были граждане Украины. … Ответов на эти вопросы нет. Шанс на правду может появиться только после смены власти, поскольку очевидно, что для этой власти вся полнота истины может оказаться очень токсичной", – сообщил политолог.

Но отмахнутся, добавил он, не получится: рано или поздно эти вопросы будут подняты.

Гройсман и Парубий ощутили народный гнев

Годовщина Майдана каждый раз возвращает нас к слепому пятну: что же действительно там происходило? Не выяснено, кто стрелял, но появляется все больше подробностей, который противоречат "официальной" версии, заявил политолог Алексей Якубин. Появляется ряд вопросов, на которые власть не готова отвечать.

"Власть постаралась заручиться поддержкой со стороны пострадавших на Майдане и их родственников, просто "купив" их. Аккурат под годовщину приняли решение, что люди, постарадавшие на Майдане, смогут раньше выходить на пенсию плюс правительство Гройсмана инициировало выплаты всех компенсаций людям, которые были на Евромайдане", – рассказал эксперт.

Так власть решила наиболее активной группе, которая поднимала бы вопросы о расследованиях, дать своеобразную "откупную", но это все равно до конца не работает, потому что Гройсман и Парубий ощутили на себе недовольство общества, говорит Якубин.

Скриншот с видео В Киеве "заплевали" Гройсмана и Парубия

Также он упомянул о деле "грузинских снайперов", которые уже начали "давать информацию, которая может изменить наше представление о том, кто стрелял на Майдане".

"Потому что если смотреть с позиции "кому выгодно", то это было выгодно не Януковичу, а тем, кто получил власть", – отметил политолог.

Выбрали власть, а не борьбу за территориальную целостность

Андрей Золотарев считает, что политтехнологи президента ошиблись, когда Порошенко не приехал в суд на допрос по делу о госизмене Виктора Януковича.

"Порошенко в очередной раз продемонстрировал, что он один из наиболее опытных и профессиональных публичных спикеров. Не дал адвокатам практически ни одной существенной зацепки, говорил гладко, был подготовлен. А в осадочке осталось, что он не захотел отвечать на вопрос про Мальдивы", – сообщил политолог.

УНИАН Президент Украины Петр Порошенко на судебном заседании по делу Януковича

Пока же процесс демонстрирует, что сторона обвинения раз за разом бьет в штангу, уверен Золотарев.

"Получается, что на чаше весов у тех, кто тогда пришел к власти, был выбор. Или попытаться побороться за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, или же за сохранение своей власти. Выбор был сделан в пользу второго", – заявил политолог.

В решающие же часы делили власть, добавил эксперт, а потом оставалось только "с высоко поднятыми знаменами покидать Крым".

"Стало очевидно спустя 4 года, что Майдан не только не стал источником тех общественных преобразований, которые многие наивные ждали, а не решил ни одной из накопившихся в обществе проблем. Более того, превратился в источник нового разрушительного политического и экономического кризиса", – уверен Золотарев.

Начало армагеддона для власти

По мнению Алексея Якубина, допрос Порошенко напоминал его типичную пресс-конференцию, "причем даже без вопросов".

"Вернее, они были, но судья снимал неприятные для президента вопроса. Это был однонаправленный спич, в котором было очень много политических заявлений. Я услышал очень мало ответов на вопросы по теме. Просто это был спич, пиар – "я ездил, я делал все, что мог", – сказал политолог.

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Любые вопросы, которые могли бы дать нам чуть больше информации о самоустранении Януковича – как это происходило, почему нарушались юридические процедуры, не прозвучали. Как и ответы на них. Вообще же вопрос о самоустранении Януковича становится ахиллесовой пятой власти, уверен эксперт. Плюс суд уже и так стал сеансом саморазоблачения для новой власти – это видно по прежним допросам других фигурантов.

Украинское фото Допрос Петра Порошенко

"Суд, в целом, развернулся в совершенно невыгодном для власти направлении. Луценко планировал закончить суд до 24 августа 2017 года. Уже тогда было понятно, с чем Луценко планировал выходить к майдановцам и рассказывать о Януковиче. … Но защита экс-президента смогла выйти и показать смену парадигмы относительно событий Майдана", – отмечает Якубин.

Вырисовывается картина, продолжил он, что власть не была заинтересована в том, чтобы защитить Крым, остановить конфликт в Донбассе, потому что власть была занята выборами. Как победить на выборах – этот вопрос волновал власть. И в таком случае, конечно, очень удобно, что часть территории, на которой живет нелояльный избиратель, куда-то "уходит".

"Этот суд стал началом армагеддона для нынешней власти. Саморазоблачающего армагеддона. Когда стало понятно, что приход к власти оказался важнее национальной безопасности", – подчеркнул политолог.

Конец войны и напряжения в обществе?

Политолог-международник Олег Волошин убежден, что вопрос по миротворцам в Донбассе уже согласован на уровне РФ и США, политическая воля двигаться в этом направлении есть, "и неважно, что думают об этом в киевских кабинетах, где кто-то заинтересован в продолжении войны".

"Я не вижу серьезных проблем для президента Порошенко в смысле введения миротворцев. Порошенко никогда не говорил о силовом решении конфликта в Донбассе. … Для него это может быть электоральной победой – как он обещал мир в 2014 году", – напомнил Волошин.

В то же время нынешний состав Верховной Рады не способен обеспечить нужное решение – ни по "Минску", ни другие, тем более, нынешний парламент не соответствует настроениям общества, подчеркнул эксперт. Из-за чего, добавил он, страну наверняка ждут досрочные выборы в ВР.

"Но даже если политическая часть "Минска" не будет имплементирована, а конфликт будет заморожен, это устроит и украинскую власть, и РФ. А самое главное, это снимает колоссальное военное напряжение, которое чувствуется в обществе. … Исчезнет огромная нагрузка на бюджет. Власть сможет вывести неконтролируемые подразделения с линии разграничения", – рассказал Волошин.

Еще очень важно, заявил он, что когда в Донбассе перестанут стрелять, у "ура-патриотов" исчезнет главный аргумент, что "в стране война".

Миротворцы – не решение конфликта

Обсудили эксперты и подписание президентом Порошенко закона о реинтеграции Донбасса. Этот документ, напомнил Алексей Якубин, был задуман, как попытка перенять инициативу у "Народного фронта", особенно у Турчинова, который еще летом начал продвигать инициативу с этим законом.

"Петр Алексеевич получает возможность контролировать весь силовой блок в Донбассе. В том числе Нацгвардию и Нацполицию. Те силы, которые раньше контролировал Аваков", – отметил политолог, добавив, что Порошенко также усиливает контроль над торговыми потоками, которые идут в Донбассе.

В то же время, никаких социальных вопросов с точки зрения улучшения жизни граждан на неподконтрольных территориях этот закон не решает, уверен эксперт.

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"Этот законопроект усложняет реализацию политической части минских соглашений. … По сути, законопроект вводит идею отказа от переговоров с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области", – подчеркнул Якубин.

Он также считает, что по миротворцам в Донбассе решение уже принято, сейчас ведутся переговоры о формате, но вопрос безопасности – это не обязательно решение конфликта. На Северном Кипре миротворцы ООН пребывают с середины 70-ых годов, но ситуация не разрешена, потому что нет политического решения, урегулирования. И в Украине, уверен Якубин, с политической частью есть определенные проблемы.

Запад будет "дожимать" украинские власти

Схожее мнение – у Андрея Золотарева. Он напомнил, что миротворческий контингент – это не средство решения проблемы, а инструмент выполнения минских соглашений.

"Но тем, кто ратует за отказ от "Минска", следует помнить, что и санкции в отношении России привязаны к минским соглашениям", – отметил эксперт.

Политолог также напомнил о заявлении Волкера, что закон о реинтеграции не отменяет необходимости выполнения "Минска".

"Пока большого желания выполнять "Минск" у нынешней власти нет. Возможно, нет и ресурсов. Вероятно, ее будут в этом направлении "дожимать" наши западные партнеры. Потому что для той же Германии важнее всего, чтобы не повторился югославский кошмар, им важна стабильность и безопасность на европейском континенте, пусть это даже будет за счет каких-то украинских интересов. И Запад будет эту линию выполнять жестко и последовательно", – спрогнозировал Золотарев.