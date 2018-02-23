Допрос Порошенко: правосудие где-то рядом

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Четыре года назад в этот день Верховная Рада проголосовала за отстранение Виктора Януковича от должности президента. Документ поддержали практически все фракции парламента, в том числе часть фракции "Оппозиционный блок".

Накануне прошло очередное заседание суда по делу Виктора Януковича. Он обвиняется в приказе стрелять по протестующим на Майдане, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением, а главное обвинение — госизмена. В среду, 21 февраля, по этому делу в качестве свидетеля в режиме видеоконференции допросили президента Петра Порошенко. Президент не прибыл в зал суда из-за плотного графика. Впрочем, допрос был прекращен досрочно, из-за некорректных вопросов стороны защиты. Последний из них касался отдыха на Мальдивах.

УНИАН Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича

Какое юридическое и политическое значение имели показания Порошенко по этому делу, рассказал политолог Василий Мокан в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як з політичної точки зору можна оцінити ситуацію, коли президент, з одного боку, пообіцяв стати першим головою держави, який приїде до суду, аби дати показання, потім ми побачили надзвичайні заходи безпеки в суді, коли навіть жінок обшукували, окремих з них навіть просили роздягнутись, аби з’ясувати, що "Фемен" за ними не приховуються, а побачили, що президент відмовився приїхати до суду, все було в режимі відеоконференції і захист зміг поставити лише частину своїх питань і допит був достроково припинений. З піар-точки зору, з політичної точки зору хто тут виграв?

— Насправді президент Порошенко і так став першим діючим главою держави, який взяв участь у судовому процесі в якості свідка і дав відповідні показання навіть у режимі відео конференції. Якщо аналізувати з політичної точки зору, то, як на мене, рішенням не приїжджати особисто в суд на Банковій вирішили просто убезпечити президента від неприємних інцидентів і очної ставки із захистом Януковича, адвокати якого ведуть себе більше не як сторона захисту, а як дрібні політикани, ставлячи досить провокаційні питання і такі, що не зовсім стосуються суті судового розгляду. Тому, мені здається, що відеоконференція – це була певна політична технологія, щоб зробити для президента максимально стерильні умови для проведення допиту.

Тобто фактично кожна зі сторін використовувала це в суто політичному план, а чи юридичний сенс був в цьому?

— Звичайно, що був. Петро Олексійович був фактично учасником всіх тих подій під час Революції Гідності, під час того, як змінювалась фактично влада у політико-правовий спосіб. І, безумовно, опитування таких свідків надає цьому судовому розгляду безпрецедентного рівня. І, мені здається, що після того, як були запрошені і опитані зі сторони обвинувачення такі свідки як Порошенко, Турчинов, Яценюк, Парубій, то статус цієї справи є досить високим і фактично вже зрозумілим. Мені здається, що надзвичайні високі шанси того, що заочно буде Янукович обвинувачений у державній зраді.

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Вчора ми побачили, що дуже великий резонанс викликали ті заходи безпеки, які відбувались в Оболонському районному суді Києва, зокрема, те, що жінок-журналістів, окремих з них просила охорона роздягнутись, відводили в спеціальну кімнату, як пояснювали, шукали активісток "Фемен" таким чином. Це дуже активно розійшлось по соцмережах, ЗМІ. Цей резонанс якийсь вплив матиме на імідж президента або на імідж самого судового процесу?

— Я думаю, що особливого впливу не матиме ні на одне, ні на друге. Насправді, дійсно, безпрецедентні заходи безпеки були вжиті, але, тим не менше, багато хто звертає увагу все-таки на форму того, як відбувався допит Порошенко. Тобто що це режим відеоконференції, чому він особисто не приїхав, що була охорона, перевіряли всіх на вході. Але мало звертає увагу на зміст того, що питали у президента, і що він відповідав. А зміст полягає в тому, що там було дуже багато політики і мало правосуддя. А другий висновок такий, що вчора дуже багато говорилося про про анексію Криму, про міжнародні правові підстави цих всіх дій, але дуже мало говорилося про роль самого Януковича в усіх цих процесах. Тому, я думаю, що вчора, якщо підсумувати ті покази, які дали всі свідки, то фактично вчора було підведено риску під двома такими глобальними питаннями. Перше — це те, що влада в Україні все-таки легальна, і та лінія, якої дотримується захист Януковича, що Янукович нікуди не пропадав, а залишався президентом, а опозиція просто захопила владу, вона фактично була вчора розбита. І друге — це те, що українська влада боролася за Крим, вчора навіть демонстрацію відповідного відео було зроблено, такий піар-хід, щоб спростувати теж популярний в Україні міф, про те, що тодішня влада просто свідомо здала Крим. Тобто ці дві тези вчора намагалися максимально спростувати.

Ранее кандидат политических наук Андрей Дацюк заявлял, что защита Януковича хотела использовать допрос Порошенко для дискредитации власти.

В свою очередь политолог Александр Антонюк отметил, что в допросе президента важен сам факт, а не показания.