Соцсети: допрос Порошенко превратился в позор

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Президент заговорил…. Петр Порошенко в среду, 21 февраля, дал показания в качестве свидетеля в рамках судебного заседания по обвинению Виктора Януковича в госизмене. Однако лично гарант не пришел — выступал по системе видеоконференции. В целом его допрос длился около часа. При этом большинство вопросов защиты к Порошенко были отклонены судом из-за того, что суд счел их чисто правовыми или не относящимися к делу.

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Последний вопрос адвоката Виктора Януковича касался отдыха главы государства на Мальдивах: "Почему в то время, когда вы находились в зимнем отпуске, и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?". Вот после него председательствующий судья и решил досрочно прекратить допрос президента. Судебные "откровения" гаранта оставил неизгладимые впечатления у многих украинцев, в соцсетях о них вспоминают до сих пор:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook