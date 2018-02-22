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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: допрос Порошенко превратился в позор

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    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича (752)

    (обновлено: )1928330
    Долгожданный допрос президента Порошенко в суде над Януковичем все же состоялся. Несмотря на тщательную подготовку, сам гарант в здание суда не явился. И это далеко не единственный нюанс исторического для Украины события, обсуждаемый в соцсетях.
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    Президент заговорил…. Петр Порошенко в среду, 21 февраля, дал показания в качестве свидетеля в рамках судебного заседания по обвинению Виктора Януковича в госизмене. Однако лично гарант не пришел — выступал по системе видеоконференции. В целом его допрос длился около часа. При этом большинство вопросов защиты к Порошенко были отклонены судом из-за того, что суд счел их чисто правовыми или не относящимися к делу.

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    Последний вопрос адвоката Виктора Януковича касался отдыха главы государства на Мальдивах: "Почему в то время, когда вы находились в зимнем отпуске, и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?". Вот после него председательствующий судья и решил досрочно прекратить допрос президента. Судебные "откровения" гаранта оставил неизгладимые впечатления у многих украинцев, в соцсетях о них вспоминают до сих пор:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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