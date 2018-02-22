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    Защите Януковича отказали в повторном допросе Порошенко

    Тема:

    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (750)

    (обновлено: )11905
    Согласно заявлению судьи Владислава Девятко, "в удовлетворении ходатайства о повторном допросе Петра Порошенко отказать, поскольку ходатайство необоснованно".
    Президент Украины Петр Порошенко на судебном заседании по делу Януковича
    УНИАН

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в четверг отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в повторном допросе в качестве свидетеля Петра Порошенко по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

    Трансляция суда с показаниями Петра Порошенко
    Видео Генеральной прокуратуры Украины
    Порошенко дал показания по делу о госизмене Януковича

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    Оболонский районный суд Киева в среду допросил Порошенко в качестве свидетеля по делу Януковича в режиме видеоконференции, поскольку у главы государства был запланирован ряд международных встреч. Суд досрочно закончил допрос Порошенко после повторного вопроса адвокатов об отдыхе президента на Мальдивах. Защита Януковича заявила, что не удовлетворена допросом, поскольку не успела задать все вопросы свидетелю.

    Защита заявила ходатайство о повторном допросе Порошенко.

    "В удовлетворении ходатайства о повторном допросе Петра Порошенко отказать, поскольку ходатайство необоснованно", —сказал председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

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