Защите Януковича отказали в повторном допросе Порошенко

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в четверг отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в повторном допросе в качестве свидетеля Петра Порошенко по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

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Оболонский районный суд Киева в среду допросил Порошенко в качестве свидетеля по делу Януковича в режиме видеоконференции, поскольку у главы государства был запланирован ряд международных встреч. Суд досрочно закончил допрос Порошенко после повторного вопроса адвокатов об отдыхе президента на Мальдивах. Защита Януковича заявила, что не удовлетворена допросом, поскольку не успела задать все вопросы свидетелю.

Защита заявила ходатайство о повторном допросе Порошенко.

"В удовлетворении ходатайства о повторном допросе Петра Порошенко отказать, поскольку ходатайство необоснованно", —сказал председательствующий по делу судья Владислав Девятко.